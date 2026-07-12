10 prečaca u Windowsima koje biste odmah trebali početi koristiti
Ako većinu dana provodite za računalom, ovih deset tipkovničkih prečaca moglo bi vam znatno ubrzati rad. Jednom kada ih usvojite, teško ćete se vratiti na staro
Svi znamo osnove.
Ctrl + C i
Ctrl + V urezani su u mišićnu memoriju gotovo svakog korisnika računala. No, Windowsi skrivaju čitav arsenal prećaca koji mogu drastično ubrzati rad. U nastavku donosimo deset iznimno korisnih prečaca koji će vam, jednom kada ih usvojite, postati nezamjenjivi.
1. Win + V: Vaša osobna arhiva kopiranog sadržaja
Koliko ste puta kopirali važan dio teksta, da biste ga trenutak kasnije slučajno prebrisali nečim drugim? Prečac
Win + V rješava taj problem jednom zauvijek. Umjesto da pamti samo posljednju kopiranu stavku, ova kombinacija otvara prozor s poviješću međuspremnika (Clipboard History), prikazujući zadnjih 25 kopiranih elemenata, tekstova, slika i poveznica. Ako često koristite određeni isječak teksta, možete ga i "prikačiti" kako bi uvijek bio dostupan, čak i nakon ponovnog pokretanja računala. Ovu funkciju potrebno je omogućiti pri prvom korištenju.
2. Win + Shift + S: Pametno snimanje zaslona
Zaboravite na staru metodu pritiskanja tipke
Print Screen i zatim lijepljenja slike u Paint. Pritiskom na
Win + Shift + S aktivira se moderan alat za izrezivanje. Zaslon će se zatamniti, a na vrhu će se pojaviti izbornik koji vam nudi snimanje pravokutnog isječka, crtanje slobodnog oblika, snimanje pojedinog prozora ili cijelog zaslona. Snimka se automatski sprema u međuspremnik, spremna za lijepljenje u e-mail, dokument ili chat.
3. Win + Tab: Lakše upravljanje prostorom
Ako istovremeno žonglirate s više projekata, virtualne radne površine su vaš najbolji prijatelj. One vam omogućuju stvaranje odvojenih radnih prostora, a ključ za upravljanje njima je prečac
Win + Tab. Pritiskom na ovu kombinaciju otvara se Task View, vizualni pregled svih vaših otvorenih prozora i postojećih virtualnih radnih površina. Unutar ovog sučelja možete jednostavno stvoriti novu, čistu radnu površinu za novi projekt ili se brzo prebaciti na neku drugu.
4. Win + L: Trenutno zaključavanje iz sigurnosnih razloga
Odlazite od stola na pauzu za kavu u uredu? Najbrži i najsigurniji način da zaštitite svoje podatke od znatiželjnih pogleda jest da pritisnete
Win + L. Računalo će se istog trena zaključati, a vaše otvorene aplikacije ostat će aktivne u pozadini, čekajući da unesete lozinku. Neka vam ovo postane navika, jer je znatno brže od klasične
Ctrl + Alt + Delete metode.
5. Ctrl + Shift + T: Spas za slučajno zatvorene kartice
Ovaj prečac nije isključivo vezan za Windows, ali je apsolutni spasitelj života u bilo kojem modernom internetskom pregledniku. Slučajno ste zatvorili važnu karticu s istraživanjem ili online obrascem? Bez panike. Pritisnite
Ctrl + Shift + T i posljednja zatvorena kartica magično će se vratiti. Ponavljajte postupak kako biste vratili i prethodno zatvorene kartice, redom kojim ste ih zatvarali.
6. Win + . : Više od običnih emotikona
U današnjoj digitalnoj komunikaciji, emotikoni i simboli su neizbježni. Pritiskom na
Win + . (točka) otvara se panel koji nudi puno više od smajlića. Ovdje možete pretraživati i umetati GIF-ove, kaomoji (japanske tekstualne emotikone) te čitav niz posebnih simbola, od valuta do matematičkih znakova, izravno u bilo koje tekstualno polje.
7. Win + D i Win + , : Skrivanje prozora ili samo provirivanje
Oba prečaca prikazuju radnu površinu, ali na suptilno različite načine.
Win + D funkcionira kao prekidač: prvi pritisak minimizira sve prozore, a drugi ih vraća u prvobitno stanje. S druge strane,
Win + , (zarez) nudi privremeni "pogled" na desktop. Dokle god držite te tipke pritisnutima, prozori su skriveni. Čim ih pustite, sve se vraća kako je i bilo. Savršeno za brzu provjeru naziva datoteke na desktopu.
8. Win + Strelica: Majstorsko slaganje prozora
Ako radite na velikom monitoru, efikasno raspoređivanje prozora ključno je za produktivno obavljanje više zadataka istovremeno. Kombinacija tipke
Win sa strelicama omogućuje vam da aktivni prozor "zalijepite" na lijevu ili desnu polovicu zaslona (
Win + ←/→), maksimizirate ga (
Win + ↑) ili minimizirate ga (
Win + ↓). U Windowsima 11 ovo je dodatno poboljšano s naprednim rasporedima.
9. Win + X: Skriveni izbornik za napredne korisnike
Desni klik na Start gumb otvara izbornik s brzim pristupom ključnim administrativnim alatima. Isti taj izbornik možete pozvati još brže pritiskom na
Win + X. Odavde možete jednim klikom otvoriti Upravitelj zadataka (Task Manager), PowerShell, Postavke, Upravljanje diskovima i druge napredne funkcije, bez potrebe za pretraživanjem.
10. Win + I: Direktan put do postavki
Trebate se brzo spojiti na novu Wi-Fi mrežu, prilagoditi zaslon ili provjeriti ažuriranja sustava? Umjesto navigacije kroz Start izbornik, jednostavno pritisnite
Win + I. Ova kombinacija trenutačno otvara glavni prozor s postavkama (Settings), štedeći vam nekoliko dragocjenih klikova svaki put kada trebate nešto podesiti.