Android - Izvlačenje zvuka iz videodatoteke

P: Snimila sam na mobitelu glasovni zapis u MP4 formatu koji traje 17:40 minuta, tj. 1,25 GB. Trebala sam ga poslati, ali je nemoguće jer je predugačak. Postoji li način da ga ikako pošaljem, ili da ga izrežem na dva dijela pa pošaljem zasebno?

O: Datoteka bi se u cjelini mogla uploadati na Google Drive (ili neki drugi cloud servis, recimo Dropbox ili pCloud). Radi lakšeg uploada mogla bi se nekim arhiverom, poput RAR-a (ima i verzija za Android; pod Windowsima bi to bio WinRAR), komprimirati u višedijelnu arhivu (sami si određujete koliko želite da dijelovi budu veliki).

S druge strane, nejasno je zašto je to u MP4 formatu, ako je samo glasovni zapis – jeste li koristili kameru umjesto diktafona kako biste snimili zvuk pa je sam video nebitan? Onda možete ignorirati video i izvući samo zvuk iz videodatoteke, a rezultirajuću audiodatoteku neće vam biti nikakav problem poslati. Naime, 17 minuta zvuka u MP3 formatu bitratea 128 kbps, zauzet će tek oko 17 MB! Na Googleovoj trgovini aplikacija (Play Storeu) za to postoji mnogo programa. Mi smo isprobali Video to MP3 Converter autora accountlab. Izvući zvuk bilo je vrlo lako – nakon pokretanja kliknuli smo na Video to Audio, odabrali željenu videodatoteku (unutar mape Camera), za format ostavili mp3, Mode prebacili u Advanced da možemo birati bitrate, odabrali 128 kbps za bitrate, kliknuli na gumb Convert i pričekali. Program je obavio svoje, a MP3 datoteku spremio je na internu memoriju, u mapu MP3 converter > extracted audio.