Čistite li monitor krivo i vidi li vas šef u Incognito Modeu? Saznajte u "Službi za korisnike"

Pokrenuli smo serijal kratkih videa u kojima u tridesetak sekundi rješavamo sitne tehnološke frustracije s kojima se svi svakodnevno borimo. Od Windows trikova i čišćenja ekrana do privatnosti kod surfanja i fotografiranja mobitelom - prvih pet epizoda spremno je za gledanje

Ideja našeg novog YouTube serijala, kojeg smo nazvali "Služba za korisnike", jednostavna je: u svakoj epizodi dobivate jedan konkretan savjet koji možete odmah primijeniti na vašu tehnološko-računalnu svakodnevicu. Teme će se protezati od Windows trikova i produktivnosti, preko PC hardvera, periferije i akustike, do pametnog doma, kućne mreže, sigurnosti, mobitela i sve prisutnijih AI alata. Prvih pet epizoda dobro pokazuje taj raspon.

Prva razbija čest mit: anonimni način rada u pregledniku ne skriva vas od šefa, faksa ni telekom operatera, nego samo sprječava da vaše računalo pamti povijest surfanja.

Dvije epizode bave se čišćenjem koje većina radi krivo: prva upozorava zašto ekran nikad ne biste smjeli brisati alkoholom ili vlažnim maramicama.

Druga otkriva da mutne fotografije s mobitela najčešće nisu do kamere, nego do prljave leće koju obrišete u sekundi.

Za Windows korisnike tu je izuzetno koristan prečac, koji otključava povijest međuspremnika i kopiranje do 25 stavki zaredom.

Posljednja epizoda rješava zašto vam gaming monitor potencijalno radi na tek 60 Hz i kako ga u par klikova vratiti na punu frekvenciju osvježavanja.

Idući tjedan stižu dvije nove epizode, a cijeli serijal pratite tako da se pretplatite se na Bugov YouTube kanal - besplatno je!