Google dopušta promjenu primarne Gmail adrese. Evo kako to učiniti u nekoliko klikova

Google je nedavno omogućio korisnicima Gmaila promjenu primarne adrese, uz zadržavanje svih postavki i tretiranje dosadašnje adrese kao aliasa. Opcija nam se ponudila, pa smo je testirali

Krajem prošle godine iz Googlea je stigla dobra vijest za one koji su Gmail adresu otvorili odavno, dali joj kakvo opušteno ili nasumično ime, povezali na nju sve moguće i nemoguće servise, pa kroz godine shvatili da im više ne odgovara nadimak koji su odabrali u osnovnoj školi. Svi oni, dakle, kojima je glavna adresa nešto poput "slatkica89@gmail.com" ili "frajeriz7b@gmail.com", a bilo im je komplicirano otvarati novi Gmail račun i povezivati usluge s njime – sada imaju rješenje.

Google je, naime, omogućio promjenu osnovne adrese na Gmailu, bez gubitka podataka. Opcija je bila najavljena još u prosincu, početkom travnja postala je dostupna u SAD-u, a potom se postupno širila globalno. Nedavno je, čini se, došla i do Hrvatske, budući da nam je – kad smo provjerili – ta mogućnost aktivirana, a čini se da je došla i do ostalih korisnika na našem tržištu.

Ponuđeno smo smo odmah i iskoristili (nećemo ovdje priznati kako nam je glasio pričuvni e-mail, dovoljno je reći da nije bio baš idealan za profesionalno korištenje). U nastavku donosimo upute, korak po korak, iako je cijeli proces zaista jednostavan i "bezbolan".

Kako promijeniti Gmail adresu?

Korak 1: Posjetite stranicu vlastitog računa (myaccount.google.com) i prijavite se tamo odabranim načinom autorizacije. Potom odaberite sekciju email (ili je posjetite izravnim linkom na myaccount.google.com/email).

Korak 2: Odaberite novu, slobodnu, e-mail adresu (domena @gmail.com, dakako, ostaje)

Korak 3: Potvrdite odabir, pričekajte koji trenutak – i to je to.

Nakon promjene adrese, dosadašnja će ostati aktivnom u obliku aliasa. To znači da ćete na nju i dalje nesmetano primati sve obavijesti i poruke kao i ranije, a sve primljeno na nju dostavljat će se u inbox u koji stižu i poruke poslane na novu defaultnu adresu. Ništa se iz primarnog inboxa neće preseliti, izgubiti niti će se bilo što u korištenju Gmaila promijeniti iz korisničke perspektive. Isto tako, moći ćete nastaviti slati e-mailove sa stare, jednako kao i s nove Gmail adrese.

Povijest e-pošte, kontakti, fotografije spremljene u servisu Google Photos, datoteke na Google Driveu, profilna slika i osobni podaci… sve to ostaje netaknuto. Jedina "nuspojava" ove promjene jest to što će vam sve povezane naplatne usluge, pretplate i servisi gdje ste povezali adresu sa sustavom plaćanja Google Payments poslati sigurnosnu obavijest o promjeni adrese – kako na novu, tako i na staru adresu – pa će vam inbox nakratko biti "zatrpan" time.

Prijave na vanjske servise, na koje se autorizirate Gmailom, funkcionirat će i dalje jednako kao i prije, samo s novom adresom. Stoga možemo slobodno zaključiti kako je proces iznimno jednostavno odraditi – sve prolazi glatko i bez problema (barem zasad). Iz Googlea upozoravaju da opcija promjene adrese nije osmišljena za brzo "šaltanje" s jedne na drugu, pa će vam omogućiti promijeniti primarnu adresu tek jednom u 12 mjeseci, dok će povratak na prošlu adresu (koja je sada tretirana kao alias) biti moguć u bilo kojem trenutku.