Grafičke kartice - Kako instalirati drivere u Windowsima 10

Mnogo žutih uskličnika u Device Manageru upućuje na to da nisu instalirani driveri za matičnu ploču, što može biti preduvjet za ispravnu instalaciju drivera za grafičku karticu i druge drivere

P1: Auu, što mi se dogodilo… Nakon svježe instalacije Windowsa 10 razlučivost je pogrešna, a nisam pronašao način kako da je korigiram.

P2: Imam laptop HP G4 250 s grafičkom karticom AMD R5 m330. Instalirao sam drivere, ali u Device Manageru pokazuje se da nisu instalirani. Kad ih probam automatski skinuti, prikaže da su instalirani najnoviji driveri, kao što se vidi i na slici. Također, neki programi tipa Kodi ne funkcioniraju onako kako treba, i s vremena na vrijeme pojavi mi se error.

O: U oba ova slučaja najvjerojatnije je problem to što nisu instalirani driveri za grafičku karticu. U drugom slučaju, osoba je pokušala instalirati drivere, ali to nije uspijevalo, a pogled na žute uskličnike uz komponente na priloženoj slici otkriva da, osim grafičke kartice, driveri nisu instalirani za više komponenti koje se nalaze na matičnoj ploči. U takvom slučaju prvi korak je instalacija drivera za čipset matične ploče. Ako niste sigurni koji bi to driver bio, jednostavno otiđete na stranicu proizvođača matične ploče, skinete i instalirate najnovije verzije svih drivera.

Razlučivost se u Windowsima 10 inače mijenja tako da se prvo desnom tipkom miša klikne na radnu površinu (desktop), zatim u padajućem izborniku na Display settings, potom na Advanced display settings pri dnu prozora, te se konačno u padajućoj listi ispod Resolution odabere neka od raspoloživih razlučivosti. Ako nemate tu mogućnost, očekivani krivac je upravo to što nije instaliran driver za grafičku karticu.