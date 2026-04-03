IP67 vs. IP68: Što ove oznake znače i koliko je vaš mobitel zaista otporan na vodu?

Mnogi se hvale IP certifikatima, no znate li što oni zapravo jamče? Objašnjavamo razliku između IP67 i IP68, zašto "vodootporan" ne znači da smijete plivati s mobitelom i na što paziti

Bug.hr petak, 3. travnja 2026. u 16:50

Pad mobitela u vodu za mnoge je stresna situacija, no sve veći broj uređaja danas dolazi s IP certifikatom koji pruža otpornost na vodu i prašinu. Ipak, unatoč toj oznaci, kvarovi nakon kontakta s vodom i dalje nisu rijetkost, što otvara pitanje koliko su takve specifikacije u praksi pouzdane i što zapravo znače za korisnike.

Dešifriranje IP koda

Prije nego što zaronimo dublje, razjasnimo osnove. Kratica IP označava Ingress Protection (zaštita od prodora) i dio je međunarodnog standarda IEC 60529 koji ocjenjuje koliko dobro kućište uređaja štiti osjetljive unutarnje komponente od prodora krutih čestica i tekućina. Oznaka se uvijek sastoji od dva broja.

Prva znamenka odnosi se na zaštitu od krutih tijela, od prstiju pa sve do mikroskopskih čestica prašine. Ljestvica ide od nula (bez zaštite) do šest (najbolja zaštita). Kada vidite da telefon ima oznaku IP67 ili IP68, prva znamenka "6" je ključna. Ona znači da je uređaj potpuno zaštićen od prašine. Nikakva prašina, pijesak ili vlakna iz džepa ne mogu ući unutra i napraviti štetu. Za bilo koji uređaj koji nosite sa sobom, "šestica" je praktički standard.

Druga znamenka je ona o kojoj svi pričaju - otpornost na vodu. Tu počinju glavne razlike i marketinške zamke.

IP67 je jasan i nedvosmislen standard. Uređaj s ovom oznakom može izdržati uranjanje u slatku, mirnu vodu do dubine od jednog metra u trajanju do 30 minuta. To je jasan, prolaz/pad test s definiranim uvjetima. IP67 nudi solidnu zaštitu za svakodnevne nezgode poput pada mobitela u sudoper ili lokvu.

IP68 je, s druge strane, problematičniji. Logika nalaže da je to jednostavno korak iznad, no službena definicija kaže da uređaj može izdržati uranjanje u vodu dublju od jednog metra, pod uvjetima koje definira proizvođač. Upravo je to "caka". Oznaka "8" nije univerzalni standard, već varijabla. To samo znači "bolje od IP67", a koliko bolje, ovisi o samoj tvrtki. Zbog toga dva telefona s istom oznakom IP68 mogu imati drastično različite mogućnosti. Primjerice, nešto sad već stariji Samsung Galaxy S21 deklariran je na 1,5 metara dubine, dok Apple za iPhone 15 tvrdi da može izdržati čak šest metara dubine do 30 minuta. Oba uređaja nose istu oznaku IP68, zbog čega je uvijek ključno pročitati sitna slova u specifikacijama.

Zašto certifikat nije jamstvo

Najvažnija istina koju trebate znati jest da nijedan mobitel nije u potpunosti "vodootporan". Taj pojam implicira neranjivost, što je daleko od istine. Uređaji su "otporni na vodu" pod strogo kontroliranim, laboratorijskim uvjetima koji nemaju gotovo nikakve veze sa stvarnim svijetom.

Službeni IP testovi provode se u spremniku čiste, statične, slatke vode. Nema strujanja, kemikalija ni pritiska. Stvarni svijet ima bazene pune klora, mora puna korozivne soli i jezera s muljem. Sve to uništava gumene brtve i ljepila koja štite unutrašnjost. Uređaj se na testiranju nježno spušta u vodu, a ne pada s visine metra stvarajući udarni val pritiska. Konačno, testiraju se potpuno novi uređaji, dok je vaš mobitel već mjesecima ili godinama izložen trošenju. Svaki pad, čak i u zaštitnoj maskici, može stvoriti mikropukotine na kućištu i narušiti brtvljenje.

Vrhunac svega je jamstvo. Pročitajte ga. Vidjet ćete da čak i za najskuplje IP68 mobitele, šteta uzrokovana tekućinom gotovo nikada nije pokrivena jamstvom. Proizvođači znaju da su stvarni uvjeti nepredvidivi i da se brtve s vremenom troše. Koriste IP oznaku kao marketinški alat, a ne kao čvrsto obećanje.

Dakle, što smijete, a što ne? Slobodno koristite mobitel na kiši, ne paničarite ako se prolije piće po njemu i budite mirni ako slučajno padne u plitku slatku vodu. Ali nemojte plivati ili roniti s njim, izbjegavajte slanu i kloriranu vodu, ne nosite ga pod vrući tuš i nikada ne punite mokar uređaj. 

 

