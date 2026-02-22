Iritiraju vas Googleovi AI sažeci? Postoji trik kako ih ukloniti

Korištenje Interneta u 2026. godini znači izlaganje neumoljivom bombardiranju alata generativne umjetne inteligencije. Gotovo da nema usluge koja vam neće ponuditi nekog AI agenta, chatbota sa strane ili AI sažetak za svaki upit koji postavite. Iako ne postoji univerzalni prekidač kojim biste u potpunosti izbjegli ovu navalu AI alata, postoji jedan tipkovnički trik koji možete koristiti kako biste barem na trenutak izbjegli Googleove AI sažetke, poznate kao AI Overviews.

Ako ne želite vidjeti sažetak generiran umjetnom inteligencijom na vrhu rezultata pretrage, sve što trebate učiniti jest na kraju svog upita upisati „–ai”. Radi se o opciji koju su istaknuli čitatelji Wiredovog članka o prijevarama pronađenim unutar Googleovih AI sažetaka. Ovaj praktični dodatak može značajno poboljšati iskustvo pretraživanja, a mnogi se nadaju da će Google u budućnosti ponuditi i trajnu opciju za isključivanje s istim učinkom. Iz Googlea, međutim, poručuju da korisnici smatraju pretragu korisnijom uz AI sažetke te se zbog toga češće vraćaju. Glasnogovornik je usporedio AI sažetke s drugim integriranim značajkama poput informativnih panela (knowledge panels) koji se također ne mogu ukloniti, ali je napomenuo da postoji filtar „Web” koji prikazuje samo poveznice, no njega koristi tek mali dio korisnika.

Kako trik funkcionira i radi li na svim uređajima?

Trik funkcionira jer crtica u Google pretrazi služi kao operator za izuzimanje pojmova iz rezultata. U ovom slučaju, „–ai” govori tražilici da iz rezultata izbaci pojam „ai”, a čini se da to usputno uklanja i cijeli AI sažetak. Zanimljivo je da ista stvar funkcionira i s bilo kojom drugom kombinacijom slova ili brojeva nakon crtice, poput „–1” ili „–z”. Uklanjanje AI sažetaka čini se kao nenamjerna posljedica i nejasno je koliko dugo će ovaj trik ostati funkcionalan. Alternativno, nakon što se rezultati prikažu, uvijek možete kliknuti na karticu „Web” ispod trake za pretraživanje, koja se ponekad naziva „Više” ili "Sve".

Tijekom testiranja, pokazalo se da je trik s „–ai” uglavnom ograničen na pretrage u preglednicima na računalima. Prilikom pokušaja u aplikacijama Safari i Chrome na iOS-u, Googleov AI vodič i dalje se istaknuto pojavljivao u rezultatima. Međutim, Google na tim rezultatima nudi gumb „Klasična pretraga” (Classic Search) s desne strane. Nakon klika na taj gumb, rezultati se ponovno učitavaju i prikazuju mješavinu web stranica i kratkih videozapisa. Izuzetak je, čini se, Android; barem na Google Pixel telefonu koji je testiran, korištenje „–ai” uspješno je uklonilo AI sažetke.

Za one koji traže trajnije rješenje, prelazak na alternativne tražilice poput DuckDuckGo ili Brave su dvije solidne opcije. Obje tražilice omogućuju korisnicima da u postavkama uključe ili isključe AI sažetke. Dok Google nastavlja snažno gurati svoje AI alate unatoč početnim kritikama zbog netočnih odgovora, poput zloglasnog prijedloga za pečenje pizze s ljepilom, uvijek je korisno provjeriti informacije na izvoru. U konačnici, možda je najbolje u potpunosti zaobići posrednika u obliku bota i posjetiti web stranice izravno, baš kao u dobra stara vremena jednostavnih deset plavih linkova.