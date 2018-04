Kad munje sijevaju, gromovi udaraju, a torenti teku...

P: Prije par sati je zagrmilo, a kompjuter mi je bio u sleep modeu. Sad sam ga išao pokrenuti, no na monitoru piše "no video input". Pretpostavljam da je nešto riknulo pa bi sad trebao otkriti što točno. Otvorio sam kutiju i vidim da se svi ventilatori vrte, oni od kutije, od procesora i onaj od grafičke. Gore crvene lampice na matičnoj i plave na kućištu, kao i one na USB tipkovnici. Eh sad, koji je najjednostavniji način za saznati što je točno riknulo, ako je uopće nešto? Što mislite da je najizglednije s obzirom na opisanu situaciju? Planirao sam uzeti novu grafičku pa se nadam da je u njoj problem.

O: Prvo je potrebno računalo isključiti iz struje putem prekidača na napajanju ili ištekati naponski kabel na neko vrijeme za slučaj da matičnoj ploči ili gdje drugdje postoji samoobnovljivi osigurač. Ako to ne pomogne, dalje ide klasična metoda zamjene komponenti, jer nema jednostavnog načina za saznati što se pokvarilo. Možda jedna komponenta, možda više njih, a identifikacija komponente ili komponenti svodi se na stavljanje komponenti iz toga računala u drugo, posve ispravno računalo, ili zamjena komponente po komponente u "spaljenom" računalu.

Naravno, u ovu situaciju se uopće niste smjeli dovesti. Minimum što bi svaki korisnik trebao imati je strujna letva s prenaponskom zaštitom, a kad munje sijevaju računalo i druge elektroničke uređaje bi trebalo isključiti iz struje (i ištekati mrežni kabel). Ostavljanje računala u sleepu u takvim situacijama nema smisla, jer računalo ništa ne radi, a izloženo je riziku od previsokog napona uslijed udara groma.