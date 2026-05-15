Kako isključiti Instagram Instants i povući poslane slike?

Instagram je predstavio novu značajku Instants za dijeljenje autentičnih trenutaka, no njezino automatsko slanje fotografija bez potvrde izazvalo je probleme. Evo kako to isključiti

Bug.hr petak, 15. svibnja 2026. u 08:38
📷 Foto: Unsplash
Instagram je nedavno počeo uvoditi novu značajku nazvanu Instants, osmišljenu za dijeljenje autentičnih, nestajućih fotografija. Iako je Meta ovu novost predstavila kao format za dijeljenje stvarnih trenutaka dok se oni događaju, mnogi korisnici koji su dobili pristup opciji odmah su potražili način kako je isključiti. Glavni razlog leži u zbunjujućem načinu rada koji je doveo do toga da su mnogi slučajno poslali privatne fotografije velikom broju ljudi, ne shvaćajući da se slanje događa automatski.

Ovaj potez dio je šireg trenda na društvenim mrežama koji se udaljava od savršeno uređenog sadržaja prema sirovijim i realnijim prikazima svakodnevice, trenda koji je popularizirao Snapchat, a nedavno i BeReal. Instagram je već eksperimentirao sa sličnim formatima, poput Candid Storiesa, no čini se da je s Instantsima napravio korak koji je narušio osjećaj kontrole i privatnosti na koji su korisnici navikli.

Što su Instantsi i zašto su problematični?

Kada prvi put otvorite novi odjeljak Instants dodirom na ikonu male hrpe fotografija u donjem desnom kutu sandučića za poruke, aplikacija prikazuje kratki uvod. Objašnjava se da Instantsi nestaju, da ne postoji popis gledatelja te da su reakcije i odgovori privatni. Nakon toga, aplikacija vas brzo vodi kroz proces gledanja i reagiranja, sve do kamere. Tu nastaje problem. Ispod okidača za snimanje nalazi se funkcija koja omogućuje odabir između slanja svim pratiteljima na Instagramu ili samo onima koje ste stavili u Close Friends.

Ono što Meta ne objašnjava dovoljno jasno jest činjenica da se fotografija, čim dodirnete okidač, automatski šalje svima na vašoj listi prijatelja, osim ako ste prethodno ručno prebacili postavku na Close Friends. Ne postoji korak potvrde, pregleda ili uređivanja fotografije prije slanja. 

Na platformi poput Instagrama, gdje su korisnici navikli pažljivo birati i uređivati sadržaj prije objave, ovakav mehanizam izravnog slanja s pravom je zabrinuo mnoge, dovodeći u pitanje njihovu privatnost. Iako Meta nudi opciju Undo odmah nakon slanja, lako ju je propustiti u šoku i panici zbog slučajnog dijeljenja nečeg privatnog sa stotinama ljudi.

Kako isključiti Instants i spasiti situaciju

Srećom, postoji nekoliko načina na koje možete upravljati ovom značajkom, od potpunog isključivanja do povlačenja već poslane fotografije. Ako ste i vi među onima koji ne žele riskirati, slijedite ove korake.

Za potpuno isključivanje značajke "Instants", trebate otići na svoj profil i kliknuti na izbornik s tri crtice u gornjem desnom kutu kako biste otvorili postavke. Nakon toga, pronađite opciju Postavke sadržaja (Content Preferences) i unutar nje isključite opciju Sakrij Instantse u sandučiću (Hide Instants in Inbox).

Jednom kada odaberete ovu opciju, više nećete vidjeti ikonu za Instants u svom sandučiću, niti ćete primati fotografije koje vam drugi pošalju putem te značajke. Ako ne želite u potpunosti isključiti opciju, već je samo privremeno utišati, možete u sandučiću držati prst na hrpi "Instantsa" i povući udesno kako biste ih privremeno sakrili.

Što ako ste već poslali fotografiju?

Ako ste već slučajno poslali fotografiju, postoji nekoliko načina za povlačenje. Čim se Instant pošalje, ispod okidača pojavljuje se gumb Poništi (Undo). Imate nekoliko sekundi da ga pritisnete i brzo povučete fotografiju prije nego što je primatelji vide.

Ako ste propustili tu priliku, postoji još jedan način. Možete otići u svoju arhivu odabirom ikone s četiri kvadrata u gornjem desnom kutu zaslona kamere. Tamo ćete pronaći poslanu fotografiju. Njezinim brisanjem iz arhive povući ćete je i za sve prijatelje koji je još nisu otvorili.

 

