Kako odabrati pravu masku za mobitel

Donosimo pregled najčešćih materijala za zaštitne maske, njihovih prednosti i mana te objašnjavamo na što treba obratiti pozornost prije kupnje

Bug.hr nedjelja, 14. lipnja 2026. u 19:44
📷 Foto: Bug/AI
Foto: Bug/AI

S obzirom na sve veće cijene mobitela i njegovu važnost u svakodnevnom životu, zaštita bi trebala biti prioritet. Ipak, ulaskom u svijet zaštitnih maski suočavamo se s golemim izborom koji može biti pomalo zbunjujuć. Od minimalističkih, gotovo nevidljivih maskica do robusnih oklopa koji obećavaju otpornost na sve nedaće, mnogi se pitaju - kako pronaći onu pravu. Ključ leži u razumijevanju materijala, realnoj procjeni vlastitih potreba i pronalaženju ravnoteže između estetike i funkcionalnosti.

Anatomija zaštite

Prvi korak u odabiru jest upoznavanje s osnovnim materijalima od kojih se maske izrađuju, jer svaki nudi jedinstven skup prednosti i nedostataka. Najčešća podjela svodi se na meke i tvrde maske.

Meke maske, najčešće izrađene od silikona ili termoplastičnog poliuretana (TPU), iznimno su popularne. Silikon nudi dovoljno dobar, ali pomalo ljepljiv osjećaj u ruci koji sprječava klizanje, lagan je i cjenovno pristupačan. Njegova elastičnost pruža dobru apsorpciju udaraca pri manjim padovima. Međutim, mana mu je što s vremenom može privlačiti prašinu i vlakna iz džepova te se nekvalitetni modeli mogu rastegnuti. TPU je, s druge strane, korak naprijed. Ovaj hibridni materijal spaja fleksibilnost silikona s većom čvrstoćom i otpornošću na habanje, ulja i ogrebotine. Prozirne TPU maske omiljen su izbor za one koji žele pokazati originalnu boju svog mobitela, no važno je znati da pod utjecajem sunčeve svjetlosti s vremenom mogu požutjeti.

📷 Foto: Bug/AI
Foto: Bug/AI

S druge strane spektra nalaze se tvrde maske, uglavnom od polikarbonata (PC), krute plastike poznate po izdržljivosti. One nude izvrsnu zaštitu od ogrebotina i manjih udaraca, a njihova čvrsta struktura znači da se neće deformirati. Ravna i glatka površina polikarbonata idealna je za ispis visokokvalitetnih uzoraka i dizajna, zbog čega su omiljene među modno osviještenim korisnicima. Ipak, njihova krutost ujedno je i slabost. Manje su učinkovite u apsorpciji energije jačih udaraca, a sjajna površina može biti prilično skliska, povećavajući rizik od pada. U slučaju snažnog udarca, jeftiniji modeli mogu i puknuti.

Posljednjih godina, kao odgovor na nedostatke pojedinih materijala, na tržištu su dominaciju preuzele hibridne, takozvane "dvoslojne" maske. One predstavljaju vrhunac inženjerstva zaštite, spajajući mekanu unutarnju jezgru od TPU-a s vanjskim, čvrstim oklopom od polikarbonata. Unutarnji sloj apsorbira udarac, dok vanjski štiti od ogrebotina i direktnih oštećenja. Ovakav dizajn, koji kombinira najbolje od oba svijeta, nudi znatno višu razinu sigurnosti, često uz dodatke poput ojačanih kutova i podignutih rubova za zaštitu ekrana i kamere. Cijena im je nešto viša, a dimenzije veće, no za korisnike kojima je zaštita na prvom mjestu, predstavljaju optimalan izbor.

📷 Foto: Bug/AI
Foto: Bug/AI

Ponekad estetika diktira pravila

Za mnoge je mobitel i modni dodatak, pa funkcionalnost ponekad pada u drugi plan pred estetikom. U tom segmentu ističu se materijali poput kože, drva ili tkanine. Kožne maske, bilo od prave ili umjetne kože, odišu elegancijom i profesionalnošću. Ugodne su na dodir, a prava koža s vremenom razvija jedinstvenu patinu koja joj daje karakter. Ipak, koža nudi ograničenu zaštitu od jačih padova i zahtijeva redovito održavanje kako bi zadržala svoj izgled. Slično vrijedi i za drvene maske, koje privlače poglede svojom prirodnom teksturom i unikatnošću. No, drvo je osjetljivo na vlagu i udarce te može lakše puknuti.

Što znači "vojni standard otpornosti"?

Proizvođači robusnih maski često se hvale certifikatom "military-grade protection" (npr. MIL-STD-810G). Iako zvuči impresivno, važno je razumjeti što to znači. Riječ je o standardu koji propisuje niz testova izdržljivosti, uključujući i testove pada, najčešće s visine od oko 1,2 metra na tvrdu podlogu. Prolazak testa potvrđuje da je maska izdržala specifične uvjete u kontroliranom okruženju, što ulijeva povjerenje, ali ne jamči da će mobitel preživjeti svaki pad u stvarnom svijetu. Ključni elementi koji pridonose stvarnoj zaštiti su podignuti rubovi oko zaslona i kamere koji sprječavaju direktan kontakt s površinom pri padu te ojačani kutovi s tehnologijom "zračnih jastuka" koji dodatno disperziraju silu udarca. Bez obzira na kvalitetu maske, za cjelovitu zaštitu uvijek se preporučuje i postavljanje zaštitnog stakla na ekran.

Na kraju, izbor savršene maske svodi se na osobne prioritete. Za prosječnog korisnika čiji je mobitel većinu vremena u džepu ili na stolu, kvalitetna TPU ili tanka hibridna maska pružit će idealan omjer zaštite i nenametljivog dizajna. Avanturisti, sportaši i radnici na terenu trebali bi bez razmišljanja posegnuti za robusnim, višeslojnim maskama koje nude maksimalnu sigurnost. Poslovni korisnici i oni kojima je estetika najvažnija pronaći će se u elegantnim kožnim ili dizajnerskim plastičnim modelima, svjesni kompromisa koji rade po pitanju zaštite.

 

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