Kako pravilno čistiti TV i monitor bez oštećenja

Posjedujete skupi OLED ili Mini-LED ekran? Nepravilno čišćenje može ga trajno oštetiti, ali u ovom tekstu naučite kako to izbjeći

Bug.hr utorak, 21. srpnja 2026. u 09:00
📷 Foto: Bug/AI
Foto: Bug/AI

Tehnologija koja omogućuje vrhunski prikaz na monitorima i televizorima čini njihove ekrane iznimno osjetljivima. Prašina, otisci prstiju i sitne mrlje neizbježna su pojava, no posezanje za prvim sredstvom za čišćenje ispod sudopera može biti velika greška. Suvremeni ekrani presvučeni su delikatnim antirefleksnim i oleofobnim slojevima koje agresivne kemikalije mogu nepovratno oštetiti.

Ovaj vodič provest će vas kroz siguran i učinkovit proces čišćenja, osiguravajući da vaš zaslon ostane kristalno čist godinama.

Priprema i pravi alat

Prije nego što uopće dotaknete ekran, ključno je obaviti nekoliko pripremnih radnji. Prvi i najvažniji korak jest isključiti uređaj i izvući ga iz strujne utičnice. Osim što se time eliminira bilo kakav rizik od strujnog udara, na tamnom i hladnom ekranu puno je lakše uočiti svu prašinu, mrlje i otiske prstiju. Pustite uređaj da se ohladi nekoliko minuta, jer čišćenje toplog panela nije preporučljivo.

Sljedeći korak je odabir alata, a ovdje postoji samo jedan točan odgovor: meka i čista krpa od mikrovlakana. Zaboravite na papirnate ručnike, kuhinjske spužve, salvete ili kut stare majice. Ovi materijali, iako se čine mekanima, zapravo su abrazivni na mikroskopskoj razini i mogu stvoriti tisuće sitnih ogrebotina na osjetljivoj površini ekrana. Krpa od mikrovlakana dizajnirana je upravo da podiže i zadržava čestice prašine i masnoće bez oštećivanja površine. Idealno je imati dvije takve krpe pri ruci, jednu za čišćenje, a drugu, potpuno suhu, za završno poliranje.

Tehnika je sve

Proces čišćenja uvijek započnite najjednostavnijom metodom. Suhom krpom od mikrovlakana nježno prebrišite cijelu površinu ekrana kako biste uklonili nataloženu prašinu i slobodne čestice. Koristite lagane, preklapajuće poteze, bilo horizontalne ili kružne, bez primjene jakog pritiska. Mikrovlakna će obaviti većinu posla. U većini slučajeva, ovo redovito brisanje prašine bit će sasvim dovoljno.

Ako su na ekranu i dalje vidljivi tvrdokorni otisci prstiju ili masne mrlje, vrijeme je za drugi korak. Ovdje vrijedi zlatno pravilo: nikada, ali baš nikada, ne prskajte tekućinu izravno na ekran. Vlaga se može sliti niz panel, ući u rubove okvira i uzrokovati nepopravljivu štetu na unutarnjoj elektronici. Umjesto toga, lagano navlažite kutak vaše krpe od mikrovlakana. Najsigurnije sredstvo koje možete koristiti je destilirana voda. Za razliku od vode iz slavine, ona ne sadrži minerale koji bi nakon sušenja mogli ostaviti ružne mrlje ili tragove kamenca. Krpa treba biti tek vlažna, nikako mokra. Nježnim pokretima, bez pritiskanja, prebrišite problematična područja.

Nakon toga, odmah upotrijebite drugu, suhu krpu od mikrovlakana kako biste uklonili ostatak vlage i spriječili nastanak tragova. Pustite da se ekran u potpunosti osuši na zraku prije ponovnog uključivanja. Što se tiče kemijskih sredstava, strogo izbjegavajte klasična sredstva za čišćenje stakla jer najčešće sadržavaju amonijak i alkohol koji agresivno nagrizaju i uništavaju zaštitne slojeve ekrana. 

No, ako se ipak odlučite za komercijalno sredstvo, birajte isključivo ona koja su specijalizirano namijenjena za ekrane i na kojima je jasno naznačeno da su bez alkohola i amonijaka. Za vlasnike specifičnih QD-OLED panela, neki proizvođači dopuštaju opreznu upotrebu otopine 70-postotnog etanola, no to je iznimka, a ne pravilo, i treba se koristiti s velikim oprezom. 

Preventivnim djelovanjem do trajne čistoće

Najbolje čišćenje je ono koje ne morate često raditi. Nekoliko jednostavnih navika može značajno smanjiti nakupljanje prljavštine. Prije svega, izbjegavajte dodirivanje ekrana prstima. Redovito, jednom tjedno, prebrišite ekran suhom krpom kako biste spriječili nakupljanje prašine koja se s vremenom, pod utjecajem vlage iz zraka, može pretvoriti u tvrdokorniju prljavštinu. Također, održavajte prostoriju što čišćom.

Za vlasnike OLED ekrana, prevencija se odnosi i na očuvanje samih piksela. Koristite tamne teme na uređajima spojenim na ekran, uključite automatsko skrivanje programske trake i koristite čuvare zaslona koji se aktiviraju nakon nekoliko minuta neaktivnosti. Ove mjere smanjuju rizik od statičnih slika koje mogu dovesti do privremenog zadržavanja slike ili, u najgorem slučaju, trajnog "burn-in" efekta. Važno je ne isključivati monitor ili TV u potpunosti iz struje preko noći, jer mnogi modeli koriste stanje pripravnosti za pokretanje automatskih ciklusa osvježavanja piksela koji održavaju njihovo zdravlje.

 

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