Kako prepoznati lažne recenzije mobitela

Prije kupnje novog mobitela većina nas pročita barem nekoliko korisničkih recenzija. No, kako umjetna inteligencija sve lakše stvara uvjerljive lažne komentare, postaje sve važnije znati prepoznati kojima možete vjerovati

Kupnja novog mobitela danas gotovo uvijek uključuje i čitanje korisničkih recenzija. No, s porastom generativne umjetne inteligencije sve je teže razlikovati stvarna iskustva od lažnih komentara, zbog čega recenzije više nisu uvijek pouzdan izvor informacija. Evo kako prepoznati lažne recenzije.

Od promotivnih fraza do AI savršenstva

Sumnju bude recenzije koje zvuče kao promotivni materijal, ispunjene generičkim frazama poput "izvanredan uređaj", bez konkretnih detalja o stvarnom korištenju. Autentični korisnici su specifični, spomenut će ponašanje baterije, fluidnost sučelja ili je li boja kućišta uživo drugačija. Lažni recenzenti, koji uređaj nikad nisu držali u rukama, ostaju poprilično površni. Jednako su sumnjivi i ekstremi - hrpa recenzija s pet zvjezdica bez kritike ili lavina jedinica bez objašnjenja. Pravi korisnici su nijansiraniji. Vrijedi zaviriti i u profil recenzenta. Ako je nov, bez fotografije i s poviješću isključivo savršenih ocjena za proizvode iz iste kategorije, vjerojatno gledate u plaćenog "stručnjaka".

Problem je što alati poput ChatGPT-a omogućuju prevarantima da zaobiđu ove zamke. Generativna AI može proizvesti detaljne, gramatički ispravne i naizgled promišljene recenzije. One su često duže, dobro strukturirane i zvuče kao da ih je napisao netko tko se doista potrudio. Paradoksalno, upravo ta savršenost postaje novi znak za uzbunu. Stvarni korisnici pišu kao ljudi, koriste skraćenice, naprave tipfeler i ne zvuče kao da su završili tečaj kreativnog pisanja.

Nadalje, važno je pratiti obrasce. Ako trgovina koja inače dobije dvije recenzije tjedno odjednom zabilježi 20 savršenih ocjena u 48 sati, radi se o koordiniranoj akciji. Platforme poput Amazona i Googlea bore se protiv ovoga analizirajući ne samo tekst, već i metapodatke, IP adrese, vrijeme objave i povezanost profila. Ako 30 novih profila s istog IP raspona ostavlja recenzije za istih pet proizvoda, sustav će ih prepoznati kao prevarantski prsten, čak i ako svaka recenzija izgleda legitimno.

Kako se zaštititi i pronaći autentično mišljenje

S obzirom na sve sofisticiranije metode obmane, pasivno čitanje više nije dovoljno. Najbolja obrana je aktivan i kritički pristup. Prvi korak je nikada se ne oslanjati na samo jedan izvor. Usporedite recenzije na stranici trgovine s onima na specijaliziranim tehnološkim portalima, kao i na forumima gdje korisnici dijele stvarna, nefiltrirana iskustva.

Posebnu pažnju obratite na recenzije s ocjenama tri i četiri. One su često najkorisnije jer nude uravnotežen pogled, ističući i prednosti i mane uređaja. Tražite i dokaze, recenzije sa stvarnim fotografijama ili videozapisima snimljenim uređajem pružaju dodatan sloj vjerodostojnosti. Za tehnološku pomoć, postoje alati poput Fakespota koji koriste vlastite algoritme za analizu. Iako nijedan alat nije sto posto precizan, mogu poslužiti kao izvrstan filter za očito sumnjiv sadržaj.

Najmoćniji alat u borbi protiv lažnih recenzija je, u konačnici, kombinacija zdrave skepse i informiranosti. Vrijedi usporediti mišljenja na više mjesta, provjeriti tko je napisao recenziju i ne donositi odluku na temelju nekoliko komentara. Nekoliko minuta dodatne provjere može vas poštedjeti loše kupnje.