Kako vas proizvođači audio opreme varaju brojkama

Od RMS snage i frekvencijskog raspona do receivera i audio kabela, objašnjavamo što znače najvažnije audio specifikacije te zašto pojedini podaci na deklaracijama ponekad mogu stvoriti pogrešan dojam

Bug.hr srijeda, 24. lipnja 2026. u 11:00
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Tehničke specifikacije audio opreme mogu pružiti koristan uvid u mogućnosti uređaja, ali samo ako znamo što pojedini podaci zapravo znače. Brojke poput snage, frekvencijskog raspona ili osjetljivosti često se ističu u promotivnim materijalima, no njihovo tumačenje nije uvijek jednostavno. Zato u nastavku objašnjavamo koje su specifikacije doista važne i kako ih pravilno razumjeti prilikom kupnje.

Zašto su RMS vati jedini važni

Jedna od najstarijih obmana u audio industriji jest isticanje snage u PMPO (Peak Music Power Output) umjesto u RMS (Root Mean Square) vrijednostima. Na kutijama jeftinijih zvučnika često ćete vidjeti napuhane brojke poput 1.000 W PMPO, dok će znatno skuplji i kvalitetniji sustav imati skromnu oznaku od 50 W RMS. U čemu je stvar? PMPO je marketinški trik koji označava maksimalnu snagu koju zvučnik može podnijeti u ekstremno kratkom djeliću sekunde prije nego što se doslovno uništi. To je beskorisna, nestandardizirana metrika koja ne govori ništa o svakodnevnoj upotrebi.

S druge strane, RMS snaga predstavlja stvarnu, kontinuiranu snagu koju pojačalo može isporučivati bez značajnog izobličenja zvuka. To je pouzdan, inženjerski utemeljen podatak koji opisuje kako će se uređaj ponašati tijekom dužeg slušanja glazbe.

Uspoređivati PMPO i RMS je kao uspoređivati brzinu sprintera na 100 metara s izdržljivošću maratonca. Za slušanje glazbe potreban vam je maratonac. Stoga, kada uspoređujete snagu, uvijek ignorirajte PMPO i tražite isključivo RMS vrijednost. Ona je jedini pravi pokazatelj stvarne snage i performansi.

Zabluda frekvencijskog raspona

Proizvođači se vole hvaliti širokim frekvencijskim rasponom, primjerice od 20 Hz do 20 kHz, što teoretski pokriva cijeli spektar ljudskog sluha. Iako to zvuči impresivno, sam raspon ne govori gotovo ništa o kvaliteti zvuka. Ključni podatak koji nedostaje jest frekvencijski odziv, odnosno grafikon koji pokazuje koliko ujednačeno zvučnik reproducira tonove unutar tog raspona.

Dva zvučnika mogu imati identičan specificirani raspon, ali zvučati drastično različito. Jedan može imati "šiljke" u određenim frekvencijama, što rezultira oštrim i napornim visokim tonovima, dok drugi može imati "rupe", zbog čega će zvuk biti beživotan.

Idealan zvučnik teži "ravnoj" krivulji odziva, što znači da sve frekvencije reproducira podjednakom glasnoćom. Marketinška zamka leži u navođenju raspona bez tolerancije (npr. +/- 3dB). Zvučnik čija glasnoća divlje varira i dalje tehnički zadovoljava navedeni raspon, ali će zvučati neuravnoteženo i neprirodno. Iskusni slušatelji prepoznaju i takozvanu "krivulju osmijeha" (smile curve)), gdje su bas i visoki tonovi namjerno pojačani kako bi impresionirali neiskusne kupce u trgovini, no takav zvuk brzo postaje zamoran.

Velika obmana receivera i skupih kabela

Svijet kućnog kina i višekanalnih pojačala ima svoje specifične zamke. Često ćete vidjeti receivere kod kojih se ističe snaga od 140 W po kanalu. Međutim, takve se vrijednosti najčešće mjere u specifičnim laboratorijskim uvjetima, primjerice kada radi samo jedan ili dva kanala ili pri određenim frekvencijama.

U stvarnom radu, kada je istovremeno aktivno svih sedam kanala, raspoloživa snaga po kanalu obično je niža od deklarirane. Zbog toga brojke istaknute u specifikacijama ne treba promatrati kao snagu koju će uređaj kontinuirano isporučivati na svim kanalima u svakodnevnom korištenju.

Posebna kategorija rasprava u audio svijetu odnosi se na kabele. Na tržištu se mogu pronaći analogni i digitalni audio kabeli čije cijene dosežu stotine, pa čak i tisuće eura, uz tvrdnje da donose značajna poboljšanja kvalitete zvuka.

U praksi je situacija nešto složenija. Kod analognih kabela, poput RCA ili XLR modela, kvaliteta izrade, oklopljenost i konektori mogu utjecati na otpornost na smetnje i pouzdanost prijenosa signala, osobito kod duljih instalacija. Međutim, nakon što su zadovoljeni osnovni tehnički zahtjevi, dodatna ulaganja često donose sve manja i teže mjerljiva poboljšanja.

Kod digitalnih kabela, poput USB ili Ethernet modela, prijenos podataka temelji se na mehanizmima provjere ispravnosti pa objektivna mjerenja uglavnom ne pokazuju zvučne razlike između ispravnog kabela razumne cijene i višestruko skupljih alternativa. Zbog toga je pri odabiru kabela najvažnije obratiti pozornost na kvalitetu izrade, trajnost i namjenu, a ne isključivo na cijenu.

 

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