Koja je optimalna razina pozadinskog osvjetljenja televizora ili monitora?

Je li dobra ideja dodatno smanjivati razinu pozadinskog osvjetljenja radi duljeg radnog vijeka monitora ili televizora, s obzirom da to može uzrokovati naprezanje očiju?

Problem 1

Nedavno sam kupio LED TV. Zanima me ako netko zna na koliko smanjiti nivo pozadinskog osvjetljenja, da bi bio optimalan? Ne želim da bude stalno na 100%. Mislim da bih time produžio radni vijek pozadinskog osvjetljenja (LED-ica). Podesio sam pozadinsko na 80%, pa što bude... Iako 0% nije potpuno tamno-crno, sva iskustva i mišljenja dobrodošla i dalje.

Problem 2

A što znači "direct LED osvjetljenje"? Kod nekih modela i to piše, koja je razlika u odnosu na one modele koji to nemaju? Mislim, treba li i njima smanjiti u postavkama pozadinsko osvjetljenje, da bi se produljio vijek trajanja LED-ica ili ne?

Odgovor

LED televizori i monitori su zapravo LCD televizori/monitori s LED rasvjetom u službi pozadinskog osvjetljenja, umjesto CCFL rasvjete (fluorescentnih lampi s hladnom katodom).

Crna

Jedna od loših karakteristika LCD televizora je to što crna nije baš posve crna, znači u pravilu uvijek prolazi barem malo pozadinskog osvjetljenja kroz panel, a to smanjuje kontrast. Bolji, napredniji, skuplji modeli koriste napredniju konstrukciju, čime se "crna" može značajno može približiti stvarnoj crnoj - samo ostaje pitanje koliko ste novca spremni izdvojiti za bolju crnu.

Primjer krute LED trake kakve se koriste u televizorima s izravnim pozadinskim osvjetljenjem - traka sa slike namijenjena je ugradnji u LG-ev televizor

Najbolje bi bilo da u mraku pogledate televizor koji vas zanima pa ga kupite ako vam je takva razina crne dovoljno dobra, a ako nije - da tražite dalje. Ako ne pronađete LCD televizor sa, za vaš ukus, dovoljno dobrom crnom bojom, uvijek vam na raspolaganju stoje OLED televizori, koji imaju doista crnu crnu, jer kod OLED televizora, tamo gdje piksel ne svijetli, vidite površinu samog ekrana - tu nema probijanja pozadinskog osvjetljenja. Naravno, kako ništa nije savršeno, tako i OLED tehnologija ima svoje probleme, od kojih je, kad je već tema trajnost, najizraženije (nejednoliko) trošenje organskih LED-ica.

Svjetlina i trajnost

Da bi gledanje sadržaja na televizoru ili monitoru bilo što ugodnije, prostor u kojem se gleda trebao bi biti ravnomjerno osvijetljen, a svjetlina ekrana trebala bi biti prilagođena razini osvijetljenosti prostora - jače osvjetljenje prostora zahtijeva svjetliji ekran, a isto tako prilikom gledanja ekrana u tamnijim uvjetima, svjetlinu treba smanjiti

Vratimo se na LED LCD tehnologiju. Da, većom svjetlinom i duljim radom, pozadinsko će osvjetljenje kraće trajati. Kroz godine korištenja svjetlina na istoj postavci će padati pa ćete morati posvjetljavati ekran ako želite zadržati istu svjetlinu, a to sa sobom onda povlači određeni rast potrošnje električne energije i jače zagrijavanje. Koliko će stvarno pozadinsko osvjetljenje trajati kod konkretnog modela, ovisi o kvaliteti ugrađenih LED-ica te o tome koliko je dobro izvedeno njihovo hlađenje (visoka temperatura je veliki neprijatelj LED-ica).

No, za razliku od OLED televizora, kod kojih bi se trebao mijenjati cijeli ekran ili kupiti novi televizor jednom kad se potroši, kod LED LCD ekrana zamjena pozadinskog osvjetljenja u pravilu nije problematična. Riječ je jednostavno o rasvjetnim tijelima iza ili oko ruba ekrana. Upravo zbog toga nema stvarne potrebe "štediti" pozadinsko osvjetljenje, nego svjetlinu jednostavno podesite tako da odgovara prostoru i uvjetima u kojima gledate televizor. Dakle, kroz dan bi svjetlina trebala biti viša jer treba nadjačati dnevno svjetlo, dok bi po mraku trebala biti niža, da vam ne bude prevelika razlika između svjetline ekrana i tamnoće sobe, što može dovesti do naprezanja očiju.

Izvedba LED pozadinskog osvjetljenja

"Direct LED osvjetljenje" znači da su LED-ice smještene iza samog ekrana, a glavni razlog tomu je što je time omogućen local dimming, odnosno omogućava se bolji kontrast tako da svijetle samo one LED-ice koje bi trebale osvjetljavati dio ekrana na kojem slika prikazuje. Uspješnost local dimminga varira od modela do modela i moglo bi se pretpostaviti da će uspješniji biti televizori s više LED-ica.

Simbolički prikaz rubno i izravno pozadinski osvijetljenog ekrana - kod rubno osvijetljenih ekrana LED-ice su stavljene oko ruba ekrana (mogu zapravo biti stavljene i samo uz jedan rub) i svijetle prema sredini ekrana, dok se kod izravno osvijetljenih ekrana LED-ice nalaze iza samog ekrana i svijetle prema naprijed, prema osobi ispred ekrana. U oba slučaja se koristi difuzor kako bi svjetlost bila ujednačena, iako je ujednačenost lakše postići s izravno osvijetljenim ekranom

Oni televizori koji nemaju takvo, "izravno" riješeno pozadinsko osvjetljenje, imaju rubno osvjetljenje (edge lit), kod kojeg su LED-ice smještene uz neki rub ekrana, a svjetlost se onda preko difuznog sloja ravnomjerno rasporedi po čitavom ekranu. Prednost tako riješenog pozadinskog osvjetljenja je što omogućava tanje uređaje, a nedostatak je što u tom slučaju local dimming nije moguć, što može patiti ujednačenost osvjetljenja te što je teže implementirati svjetlo iste jačine kao kod izravno osvijetljenih ekrana (što nije problem za monitore, ali za televizore velikih dijagonala bi mogao biti).