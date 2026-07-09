Microsoft priznao: Windowsi 11 mogu vam "pojesti" i do 500 GB prostora

Službeno je potvrđena pogreška unutar alata Capability Access Manager zbog koje se jedna njegova datoteka neobuzdano širi, ostavljajući korisnike bez stotina gigabajta slobodnog prostora

Neki korisnici operacijskog sustava Windows 11 suočili su se s neobičnim tehničkim problemom koji uzrokuje drastično smanjenje slobodnog prostora na sistemskom disku. Prema dostupnim informacijama, unutar OS-a nalazi se programska pogreška koja potajno stvara ogromne količine podataka. U pojedinim zabilježenim slučajevima, ova anomalija može zauzeti čak i preko 500 gigabajta diskovnog prostora.

Otkriven problem

Problem je izravno povezan s komponentom OS-a koja nosi naziv Capability Access Manager. Riječ je o podsustavu koji upravlja i bilježi dopuštenja različitih aplikacija za pristup privatnim funkcijama računala, kao što su mikrofon, kamera, lokacija te snimanje zaslona. Izvorište problema nalazi se u datoteci pod nazivom CapabilityAccessManager.db-wal, koja služi kao privremeni log prije nego što se podaci spoje s glavnom bazom podataka.

U redovnim okolnostima, spomenuta datoteka rijetko kada prelazi veličinu od tek nekoliko megabajta. Primjerice, na računalima koja nisu pogođena ovim problemom, cijela mapa iznosi manje od 4 megabajta, dok je sama sporna datoteka velika oko 1,6 megabajta. Međutim, zbog propusta koji je u sustav uveden kroz ažuriranja u veljači ili ožujku 2026. godine, Windowsi 11 neprestano bilježe ponavljajuće zahtjeve za pristup privatnosti, dok se datoteka istodobno odbija pravilno sažeti i očistiti.

Prve pritužbe korisnika na ovaj problem pojavile su se ranije ove godine, a korisnici su svjedočili o neobjašnjivom rastu datoteke na razine od 70, 110, 200 pa sve do preko 500 gigabajta. Budući da se sporna mapa nalazi u zaštićenom sistemskom direktoriju, restrikcije u pristupu dodatno otežavaju lociranje problema.

Postoji rješenje

Microsoft dugo vremena nije javno komentirao ovaj propust niti ga je uvrstio na svoj službeni popis poznatih problema. Prvo priznanje uslijedilo je potkraj lipnja, kada je tvrtka unutar napomena za opcionalno ažuriranje pod oznakom KB5095093 potiho navela kako se ovim paketom unaprjeđuje iskorištavanje diskovnog prostora za spornu datoteku.

Za korisnike koji sumnjaju da im je računalo pogođeno ovom pogreškom, preporučuje se provjeriti veličinu datoteke (više u okviru). Ako je ona dosegnula desetke ili stotine gigabajta, najsigurniji korak je instalacija navedenog lipanjskog ažuriranja ili preuzimanje automatske zakrpe koja će biti dostupna u sklopu redovnog srpanjskog paketa sigurnosnih ažuriranja.