Mislite da pravilno punite mobitel? Ovih 5 navika možda vas košta baterije

Mislite da se brinete o svom mobitelu? Otkrivamo koje navike najbrže skraćuju vijek trajanja vašeg uređaja

Ako vaš mobitel jedva izdrži dvije godine prije nego što baterija „odapne“, velika je vjerojatnost da su za to krive vaše vlastite navike. Ne radi se o dramatičnim kvarovima, već o tihim, svakodnevnim pogreškama koje polako, ali sigurno degradiraju ključne komponente vašeg uređaja.

Evo o kojih je pet navika riječ i zašto bi ih trebali izbjeći.

1. Opsesija sa 100 posto baterije

Jedna od najraširenijih zabluda jest da je za bateriju najbolje da uvijek bude napunjena do vrha. U stvarnosti, litij-ionske baterije, kakve se nalaze u svim modernim mobitela, najviše se troše kada su izložene ekstremima, bilo da se radi o potpunom pražnjenju na 0 posto ili dugotrajnom držanju na 100 posto.

Držanje baterije na maksimalnom naponu satima, što se događa tijekom punjenja preko noći, uzrokuje kemijski stres koji ubrzava njezino starenje i trajno smanjuje maksimalni kapacitet. Iako novi uređaji imaju pametne sustave zaštite koji prekidaju punjenje, baterija i dalje ostaje u stanju visokog napona. Najzdravija praksa je održavati razinu napunjenosti unutar "zlatne sredine" od 20 do 80 posto.

Ne morate biti opsesivni, ali usvajanje ove navike većinu vremena može značajno produljiti životni vijek baterije. Srećom, proizvođači su toga svjesni, pa većina novih modela nudi opcije poput "Adaptive Charging" ili "Battery Protect" koje uče vaše navike i odgađaju punjenje iznad 80 posto do neposredno prije nego što se probudite.

Foto: Ilustracija

2. Pretjerana toplina

Ako postoji jedan neprijatelj kojeg vaša baterija mrzi više od ičega, to je toplina. Izlaganje visokim temperaturama, čak i na kratko vrijeme, uzrokuje nepovratnu štetu. Temperature iznad 35°C drastično ubrzavaju kemijske reakcije unutar baterije, što dovodi do trajnog gubitka kapaciteta.

Najčešći scenariji su ostavljanje mobitela u vrućem automobilu na suncu, punjenje ispod jastuka ili na prozorskoj dasci tijekom ljetnih mjeseci. Prema nekim istraživanjima, baterija koja se konstantno drži na temperaturi od 60°C može izgubiti čak 35 posto svog kapaciteta u samo tri mjeseca. Zapamtite, idealna radna temperatura za vaš uređaj je između 16°C i 22°C. Svaki put kada osjetite da je mobitel vruć na dodir, dajete mu jasan znak da pati.

3. Igranje igara i navigacija dok se mobitel puni

Ova navika izravno se nadovezuje na problem topline, ali ga podiže na novu razinu. Korištenje zahtjevnih aplikacija poput grafički intenzivnih igara, dugotrajne GPS navigacije ili videopoziva dok je uređaj spojen na punjač stvara takozvano "parazitsko opterećenje". U tom scenariju, sustav istovremeno pokušava napuniti bateriju i opskrbiti energijom procesor koji radi punom snagom.

Ovaj sukob generira dvostruku količinu topline: jednu od procesa punjenja, a drugu od rada samog čipseta. To ne samo da drastično usporava punjenje, već i podiže temperaturu uređaja iznad sigurnih granica, čime se ubrzano uništavaju i baterija i ostale osjetljive unutarnje komponente. Najbolji savjet je pustiti mobitel da se puni na miru, a zahtjevne zadatke obavljati kada nije spojen na kabel.

Foto: Unsplash

4. Korištenje jeftinih punjača i kabela

Uvriježeno je mišljenje da se moraju koristiti isključivo originalni punjači, no to nije posve točno. Problem nisu certificirani punjači provjerenih brendova, već jeftine, necertificirane kopije koje možete pronaći za nekoliko eura na sumnjivim mjestima. Takvi punjači i kabeli često nemaju adekvatnu regulaciju napona i struje, što može uzrokovati fluktuacije koje štete osjetljivom kontroleru punjenja u vašem mobitelui.

Još opasnije, loša izrada i nedostatak sigurnosnih mehanizama dovode do pregrijavanja, što predstavlja izravan rizik od oštećenja baterije ili čak kratkog spoja. Ulaganje u kvalitetan punjač od proizvođača ili pouzdane treće strane s certifikatima (poput UL ili CE) nije trošak, već investicija u sigurnost i dugovječnost vašeg skupog uređaja.

5. Zanemarivanje ažuriranja i čišćenja memorije

Dugovječnost mobitela ne ovisi samo o hardveru. Softverska ažuriranja koja mnogi korisnici odgađaju jer im se čine kao gnjavaža, često sadrže ključne sigurnosne zakrpe, ali i važne optimizacije za upravljanje energijom i toplinom. Ignoriranje ažuriranja može ostaviti vaš uređaj ne samo ranjivim, već i manje učinkovitim.

Slično tome, pretrpanost interne memorije može značajno usporiti rad sustava. Kada je pohrana popunjena iznad 90 posto, telefon se muči s privremenim datotekama, što tjera procesor na jači rad, a to rezultira većom potrošnjom baterije i zagrijavanjem. Redovito čistite nepotrebne aplikacije, brišite cache memoriju i gasite pozadinske procese koji vam nisu nužni. Zdrav i optimiziran softver temelj je za dug i pouzdan rad vašeg uređaja.