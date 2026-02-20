Mislite da pravilno punite mobitel? Ovih 5 navika možda vas košta baterije

Mislite da se brinete o svom mobitelu? Otkrivamo koje navike najbrže skraćuju vijek trajanja vašeg uređaja

Bug.hr petak, 20. veljače 2026. u 09:10
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Ako vaš mobitel jedva izdrži dvije godine prije nego što baterija „odapne“, velika je vjerojatnost da su za to krive vaše vlastite navike. Ne radi se o dramatičnim kvarovima, već o tihim, svakodnevnim pogreškama koje polako, ali sigurno degradiraju ključne komponente vašeg uređaja.

Evo o kojih je pet navika riječ i zašto bi ih trebali izbjeći.

1. Opsesija sa 100 posto baterije

Jedna od najraširenijih zabluda jest da je za bateriju najbolje da uvijek bude napunjena do vrha. U stvarnosti, litij-ionske baterije, kakve se nalaze u svim modernim mobitela, najviše se troše kada su izložene ekstremima, bilo da se radi o potpunom pražnjenju na 0 posto ili dugotrajnom držanju na 100 posto.

Držanje baterije na maksimalnom naponu satima, što se događa tijekom punjenja preko noći, uzrokuje kemijski stres koji ubrzava njezino starenje i trajno smanjuje maksimalni kapacitet. Iako novi uređaji imaju pametne sustave zaštite koji prekidaju punjenje, baterija i dalje ostaje u stanju visokog napona. Najzdravija praksa je održavati razinu napunjenosti unutar "zlatne sredine" od 20 do 80 posto.

Ne morate biti opsesivni, ali usvajanje ove navike većinu vremena može značajno produljiti životni vijek baterije. Srećom, proizvođači su toga svjesni, pa većina novih modela nudi opcije poput "Adaptive Charging" ili "Battery Protect" koje uče vaše navike i odgađaju punjenje iznad 80 posto do neposredno prije nego što se probudite.

📷 Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

2. Pretjerana toplina

Ako postoji jedan neprijatelj kojeg vaša baterija mrzi više od ičega, to je toplina. Izlaganje visokim temperaturama, čak i na kratko vrijeme, uzrokuje nepovratnu štetu. Temperature iznad 35°C drastično ubrzavaju kemijske reakcije unutar baterije, što dovodi do trajnog gubitka kapaciteta.

Najčešći scenariji su ostavljanje mobitela u vrućem automobilu na suncu, punjenje ispod jastuka ili na prozorskoj dasci tijekom ljetnih mjeseci. Prema nekim istraživanjima, baterija koja se konstantno drži na temperaturi od 60°C može izgubiti čak 35 posto svog kapaciteta u samo tri mjeseca. Zapamtite, idealna radna temperatura za vaš uređaj je između 16°C i 22°C. Svaki put kada osjetite da je mobitel vruć na dodir, dajete mu jasan znak da pati.

3. Igranje igara i navigacija dok se mobitel puni

Ova navika izravno se nadovezuje na problem topline, ali ga podiže na novu razinu. Korištenje zahtjevnih aplikacija poput grafički intenzivnih igara, dugotrajne GPS navigacije ili videopoziva dok je uređaj spojen na punjač stvara takozvano "parazitsko opterećenje". U tom scenariju, sustav istovremeno pokušava napuniti bateriju i opskrbiti energijom procesor koji radi punom snagom.

Ovaj sukob generira dvostruku količinu topline: jednu od procesa punjenja, a drugu od rada samog čipseta. To ne samo da drastično usporava punjenje, već i podiže temperaturu uređaja iznad sigurnih granica, čime se ubrzano uništavaju i baterija i ostale osjetljive unutarnje komponente. Najbolji savjet je pustiti mobitel da se puni na miru, a zahtjevne zadatke obavljati kada nije spojen na kabel.

📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

4. Korištenje jeftinih punjača i kabela

Uvriježeno je mišljenje da se moraju koristiti isključivo originalni punjači, no to nije posve točno. Problem nisu certificirani punjači provjerenih brendova, već jeftine, necertificirane kopije koje možete pronaći za nekoliko eura na sumnjivim mjestima. Takvi punjači i kabeli često nemaju adekvatnu regulaciju napona i struje, što može uzrokovati fluktuacije koje štete osjetljivom kontroleru punjenja u vašem mobitelui.

Još opasnije, loša izrada i nedostatak sigurnosnih mehanizama dovode do pregrijavanja, što predstavlja izravan rizik od oštećenja baterije ili čak kratkog spoja. Ulaganje u kvalitetan punjač od proizvođača ili pouzdane treće strane s certifikatima (poput UL ili CE) nije trošak, već investicija u sigurnost i dugovječnost vašeg skupog uređaja.

5. Zanemarivanje ažuriranja  i čišćenja memorije

Dugovječnost mobitela ne ovisi samo o hardveru. Softverska ažuriranja koja mnogi korisnici odgađaju jer im se čine kao gnjavaža, često sadrže ključne sigurnosne zakrpe, ali i važne optimizacije za upravljanje energijom i toplinom. Ignoriranje ažuriranja može ostaviti vaš uređaj ne samo ranjivim, već i manje učinkovitim.

Slično tome, pretrpanost interne memorije može značajno usporiti rad sustava. Kada je pohrana popunjena iznad 90 posto, telefon se muči s privremenim datotekama, što tjera procesor na jači rad, a to rezultira većom potrošnjom baterije i zagrijavanjem. Redovito čistite nepotrebne aplikacije, brišite cache memoriju i gasite pozadinske procese koji vam nisu nužni. Zdrav i optimiziran softver temelj je za dug i pouzdan rad vašeg uređaja.

 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi