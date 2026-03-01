Mobitel vam je pao u vodu? Ovo su koraci koji ga mogu spasiti

Mobitel vam je završio u moru, bazenu ili, još gore, WC školjci? Donosimo detaljan vodič što odmah učiniti, koje mitove zaboraviti i kada je vrijeme za profesionalni servis

Bilo da se radi o padu u more, bazen ili prolijetanju kroz perilicu rublja, kontakt s tekućinom jedan je od najčešćih uzroka kvara mobitela. Iako se proizvođači hvale IP certifikatima vodootpornosti, istina je da su moderni uređaji otporni na vodu, ali ne i potpuno imuni, pogotovo na slanu ili kloriranu vodu.

Prve sekunde su ključne

Svaka sekunda koju mobitel provede uronjen u tekućinu povećava vjerojatnost prodiranja vode u osjetljivu unutrašnjost. Prvi i najvažniji korak je, naravno, izvaditi ga što je brže moguće. Odmah nakon toga, ako je uređaj još uvijek upaljen, ugasite ga. Ako se sam ugasio, nipošto ga ne pokušavajte ponovno upaliti kako biste "provjerili radi li". Strujni krug u kontaktu s vodom uzrokuje kratki spoj koji može trenutno i trajno uništiti matičnu ploču i druge vitalne komponente.

Nakon što ste osigurali da kroz uređaj ne teče struja, uklonite sve što se može ukloniti. Skinite zaštitnu masku, izvadite ladicu sa SIM i memorijskom karticom. Kod starijih modela s odvojivom baterijom, njezino vađenje je apsolutni prioritet. Time ne samo da otvarate više puteva za cirkulaciju zraka, već i spašavate SIM karticu na kojoj se možda nalaze vrijedni kontakti. Vanjski dio uređaja nježno posušite mekom krpom od mikrovlakana ili papirnatim ručnikom. Pritom izbjegavajte snažno trljanje ili protresanje mobitela jer time riskirate da kapljice vode gurnete još dublje u unutrašnjost, u dijelove koji su možda do sada ostali suhi.

Što nikako ne smijete raditi

U internetskim forumima i narodnoj predaji kruže brojni "savjeti" koji u praksi čine više štete nego koristi. Najpoznatiji među njima je svakako mit o riži. Iako je ideja da riža upija vlagu logična, ona je u ovom slučaju potpuno pogrešna i opasna. Proizvođači poput Applea i Samsunga, kao i svi relevantni serviseri, izričito su protiv ove metode. Riža je izuzetno spora i neučinkovita u upijanju vlage iz unutrašnjosti uređaja, a sitne čestice škroba i prašine mogu ući u priključak za punjenje, zvučnike i mikrofone te uzrokovati dodatne probleme. Zrna se čak mogu zaglaviti u utorima i nabubriti u kontaktu s preostalom vlagom.

Druga česta pogreška je korištenje izvora topline, poput sušila za kosu. Iako se čini kao brz način isparavanja vode, visoka temperatura može trajno oštetiti osjetljive elektroničke komponente, deformirati plastične dijelove i otopiti ljepilo koje drži ekran i kućište na mjestu. Također, snažan mlaz zraka može, slično kao i protresanje, utjerati vodu u suhe dijelove uređaja. Naposljetku, ono što se podrazumijeva, ali vrijedi ponoviti - nikada, ali baš nikada, nemojte spajati mokar mobitel na punjač.

Foto: Ilustracija

Ispravan postupak sušenja i malo strpljenja

Nakon što ste obavili prve korake, slijedi najteži dio, čekanje. Postavite mobitel uspravno, s priključkom za punjenje okrenutim prema dolje, kako bi gravitacija pomogla u izvlačenju vode iz utora. Možete ga lagano lupnuti o dlan da potaknete istjecanje. Ostavite ga na suhom i prozračnom mjestu. Ako imate ventilator, možete ga usmjeriti prema uređaju kako bi hladan zrak ubrzao isparavanje.

Umjesto riže, daleko učinkovitije rješenje su vrećice sa silika-gelom. To su one male vrećice koje često dolaze u kutijama s novom obućom ili elektroničkom opremom, a namjenski su dizajnirane za upijanje vlage. Stavite mobitel u hermetički zatvorenu posudu ili vrećicu zajedno s nekoliko takvih paketića. Ostavite ga da se suši najmanje 24 do 48 sati. Oduprite se iskušenju da ga upalite ranije.

Nakon što prođe preporučeno vrijeme, pokušajte upaliti uređaj. Ako se upali i sve se čini normalnim – čestitamo! Ipak, pratite njegovo ponašanje idućih nekoliko dana. Ako se ne pali, ili primijetite probleme poput zamagljene leće kamere, mrlja na zaslonu, problema sa zvukom ili ekranom koji ne reagira na dodir, vrijeme je za stručnu pomoć.

No, treba imati na umu da većina proizvođača ne pokriva oštećenja tekućinom pod standardnim jamstvom, neovisno o IP certifikatu. Profesionalni servisi koriste ultrazvučne kade i izopropilni alkohol visoke čistoće za uklanjanje vlage i korozije s matične ploče, što je jedini pouzdan način spašavanja uređaja kojem je voda prodrla duboko u unutrašnjost.