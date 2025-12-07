Ne bacajte stari mobitel, donosimo 5 genijalnih načina za iskoristiti ga

Vaš stari mobitel ne mora skupljati prašinu. Pretvorite ga u nadzornu kameru, univerzalni daljinski upravljač, uređaj za navigaciju ili pak dedicirani glazbeni player

Bug.hr nedjelja, 7. prosinca 2025. u 09:17
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Iako većina nas može koristiti isti mobitel godinama, ciklus nadogradnje i marketinški pritisak čine iskorak prema novom modelu gotovo neizbježnim. No, što se događa sa starim uređajem? Ako ga niste nekome proslijedili ili prodali, vjerojatno skuplja prašinu u nekoj ladici. Umjesto da postane dio elektroničkog otpada, udahnite mu novi život. Ako se može spojiti na Wi-Fi, još uvijek može biti iznimno koristan dodatak vašem kućanstvu.

Kućna nadzorna kamera

Jedna od najpopularnijih i najkorisnijih prenamjena starog mobitela jest pretvaranje u kućnu nadzornu kameru. Ne trebate trošiti novac na skupe sustave nadzora kada uređaj s funkcionalnom kamerom već posjedujete. Proces je savim jednostavan. Preuzmite aplikaciju poput AlfredCamera ili DroidCam na svoj stari i novi mobitel, postavite stari uređaj na strateško mjesto s dobrim pogledom na prostoriju, ulazna vrata ili dječji krevetić te ga priključite na stalni izvor napajanja.

Putem novog mobitela moći ćete u svakom trenutku pratiti prijenos uživo, primati obavijesti o detekciji pokreta, pa čak i koristiti dvosmjernu audio komunikaciju. Na ovaj način dobivate besplatan i učinkovit sustav za nadzor doma, kućnih ljubimaca ili djeteta.

Daljinski upravljač

Sjetite se samo koliko ste puta tražili daljinski upravljač za televizor, koji kao da ima sposobnost nestajanja u najnezgodnijem trenutku. Vaš stari mobitel može riješiti taj problem i postati centralno mjesto za upravljanje svim pametnim uređajima u domu. Bilo da posjedujete Apple TV, Chromecast, pametni televizor ili klima uređaj, gotovo svaki moderni uređaj ima vlastitu aplikaciju za daljinsko upravljanje.

Povežite stari mobitel na kućnu Wi-Fi mrežu, preuzmite odgovarajuće aplikacije i pretvorite ga u univerzalni daljinski upravljač. Time ne samo da ćete riješiti problem izgubljenih upravljača, već ćete dobiti i pregledno sučelje za kontrolu cjelokupnog pametnog doma s jednog mjesta.

Uređaj za navigaciju

Korištenje navigacije na primarnom mobitelu tijekom vožnje može značajno isprazniti bateriju, pogotovo na dužim putovanjima. Stari mobitel idealno je rješenje za namjenski GPS uređaj u vašem automobilu. Nabavite jednostavan nosač za automobil i punjač, instalirajte navigacijsku aplikaciju po izboru i spremni ste za put.

Mnoge aplikacije za navigaciju omogućuju preuzimanje karata za offline upotrebu, što znači da vam za navigaciju neće biti potrebna aktivna podatkovna veza. Na taj način čuvate bateriju svog glavnog mobitela za pozive i poruke, a istovremeno imate uvijek dostupan i pouzdan navigacijski sustav.

📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Glazbeni player

U eri streaming servisa, ideja o posjedovanju uređaja isključivo za glazbu može se činiti zastarjelom, no sjetite se praktičnosti iPoda. Stari mobitel možete pretvoriti u modernu verziju tog koncepta. Prebacite na njega svoju biblioteku glazbe, instalirajte streaming servise poput Spotifyja ili Deezera, preuzmite podcaste i audioknjige te ga koristite kao namjenski glazbeni player.

Idealan je za vježbanje u teretani, slušanje glazbe tijekom kućanskih poslova spajanjem na Bluetooth zvučnik ili kao siguran uređaj za djecu bez pristupa pozivima i porukama. Tako oslobađate memoriju i štedite bateriju na svom primarnom uređaju, a zabavni sadržaj vam je uvijek pri ruci.

Što ako ga se samo želite riješiti?

Ako vam nijedna od navedenih ideja ne odgovara i ipak se želite riješiti starog uređaja, ključno je to učiniti na odgovoran način. Elektronički otpad najbrže je rastući tok otpada na svijetu i sadrži kako vrijedne metale, tako i opasne tvari koje štete okolišu. Nikada ga nemojte bacati u obično smeće.

Prvi korak je brisanje svih osobnih podataka vraćanjem uređaja na tvorničke postavke. Ako je mobitel još uvijek funkcionalan, razmislite o donaciji humanitarnim organizacijama ili prodaji. Ako je neispravan, odnesite ga u reciklažno dvorište ili provjerite nudi li proizvođač vašeg uređaja ili teleoperater program recikliranja.

 



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi