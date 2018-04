Objektivi - 50 mm kao univerzalni objektiv?

P: Kako sam nedavno kupila Sony a6000 i uskoro ću nabaviti Sony 50/1.8., zanima me – s obzirom na to da je kit Sony 16-55 tako loš da ga uopće ne kupujem – mogu li s 50 mm (koji mi najviše treba zapravo za slikavanje djeteta) postići i neke OK slike, recimo pejzaža sa zalaskom sunca i sliku neke arhitekture, recimo ako sam na putovanju? Koji UV filtri su OK za njega, ili je svejedno?

O: Jedna potencijalna greška koju rade ljudi koji prvi put kupuju fotoaparat kojem se mogu mijenjati objektivi jest to što zaborave na objektive, odnosno ne znaju kakvi im sve objektivi trebaju da bi mogli fotografirati sve što požele. Kod kompaktnih, a pogotovo ultrazumirajućih fotoaparata, to najčešće nije problem, jer tipično dolaze s objektivom koji pokriva široki i srednji kut, a napredniji kompaktni ili ultrazumirajući aparati pokrivaju i relativno uzak kut. Naravno, tu govorimo samo o ekvivalentnom rasponu žarišnih duljina (o kolokvijalno rečeno – zumu), ne i o ekvivalentnom otvoru blende i kvaliteti slike.

50 mm na aparatu s APS-C senzorom, kakav je spomenuti Sony A6000, odgovara žarišnoj duljini 75 mm na full frame aparatu, a to je već prilično uzak kut snimanja, pogodan za portretnu fotografiju, ali posve nepogodan za uličnu fotografiju, fotografiranje krajolika, arhitekturu, snimanje fešte u kući... Kadar je jednostavno previše “zumiran”, sve vam je preblizu, a u mnogim slučajevima jednostavno se ne možete dovoljno udaljiti od onoga što želite fotografirati. Dakle, objektiv žarišne duljine ekvivalentne 75 mm na full frame aparatu nikako se ne može smatrati univerzalnim.

Koliko god loš bio Sonyjev sklopivi kit-objektiv (zapravo ima raspon 16-50), zbog mogućnosti snimanja daleko šireg kuta, za nekakvu općenitu je primjenu puno pogodniji. Problem je jedino njegova kvaliteta (oštrina jako pada od centra prema rubovima, i kutevi mogu ispasti zabrinjavajuće neoštri, te ima nizak mikrokontrast) i cijena ako ga se ne kupuje s fotoaparatom, ili ako ga ne kupite rabljenog ili od nekog tko ga je kupio s novim aparatom, ali ga ne želi koristiti. Uglavnom, ako bi se taj objektiv koristio za nekakve neobavezne fotografije i može ga se jeftino nabaviti, poslužit će, a dobro je to i što ima optičku stabilizaciju.

Ako ciljate na kvalitetu slike, tu ćete vjerojatno morati odabrati jedan ili dva prime objektiva kraće žarišne duljine – možda oko 19 mm za situacije kada želite uhvatiti dosta širok kut (pogodno za krajolik) i oko 25-30 mm, koji bi vam mogao poslužiti kao univerzalni prime objektiv. Problem kod Sonyjeva sustava još uvijek je izbor objektiva – pogotovo manjkaju kvalitetni zum objektivi koji pokrivaju široki i srednji kut, znači kvalitetna zamjena za loš kit-objektiv.

Što se tiče UV filtara – nemojte kupovati najjeftiniji. A koliko ćete ga koristiti, ovisi o tome koliko u danoj situaciji procijenite da vam negativno utječe na sliku i je li vam u toj situaciji važnija kvaliteta slike ili zaštita prednjeg elementa objektiva.