Prijenosna baterija u prtljažniku prizemljila easyJetov let

Kada se pakirate noć prije leta, powerbank tretirajte kao "tempiranu bombu" - ne zato što je opasan sam po sebi, već zato što njegova kemija ne trpi nepažnju i izolaciju

Let EZY2618 zrakoplovne kompanije easyJet poletio je iz Hurgade u Egiptu u utorak, 19. svibnja 2026., s više od 180 putnika prema londonskom aerodromu Luton. Gotovo četiri sata nakon polijetanja, dok je Airbus A320 bio na visini od 11 kilometara, posada je naglo promijenila kurs prema Rimu. Razlog: jedan je putnik prijavio kabinskom osoblju da mu je prijenosna baterija tzv. powerbank ostao uključen i aktivno puni mobitel unutar kofera u prtljažnom prostoru.

Kapetan je skretanje proglasio mjerom predostrožnosti u skladu sa sigurnosnim protokolima, a avion je sletio u rimsku zračnu luku Fiumicino u 23:33 po lokalnom vremenu. Putnici su iskrcani rutinski, bez ozljeda a let prema Lutonu nastavljen je sljedeći dan popodne.

Incident nije bio posljedica kvara niti klasične sigurnosne prijetnje. Bio je to rezultat činjenice da je powerbank u predanoj prtljazi nastavio raditi ono za što je dizajniran, no upravo ta funkcionalnost u zatvorenom i neventiliranom prostoru prtljažnika može pokrenuti lančanu reakciju koju je nemoguće zaustaviti standardnim sredstvima.

Što se događa unutar baterijske ćelije

Pisali smo o tome ranije u kontekstu ljetnih vrućina: powerbankovi su iznimno osjetljivi na toplinu, a pregrijavanje može pokrenuti toplinski bijeg (thermal runaway) koji rezultira dimom, požarom ili eksplozijom.

Kad unutarnja temperatura Li-ion baterije prijeđe kritičnih 130 do 150 stupnjeva Celzijusa, topi se separator, tanka plastična folija koja razdvaja anodu od katode. Od tog trenutka proces je samoodrživ. Elektrolit, koji je visoko zapaljiv, počinje se razlagati, a katoda otpušta kisik. To znači da ovakav požar ima vlastiti oksidator i može gorjeti čak i u hermetički zatvorenom prostoru. Tekući elektrolit pretvara se u plin, tlak raste, dolazi do nadutosti kućišta i konačnog eksplozivnog popuštanja. Standardni powerbank sadrži nekoliko baterijskih ćelija, a toplina jedne koja otkazuje u milisekundama se prenosi na susjedne, pri čemu temperature mogu premašiti 600 stupnjeva Celzijusa.

Aktivno punjenje u neventiliranom prostoru zaključanog kofera ubrzava inicijalno zagrijavanje i drastično smanjuje prag potreban za početak lančane reakcije.

Kabina vs. prtljažni prostor

Razlika između powerbanka koji se zapali u kabini i onog u prtljažniku nije u kemiji, nego u mogućnosti intervencije. U kabini posada može reagirati odmah; dim ili miris detektiraju se trenutno, a uređaj se smješta u vatrootpornu vreću ili gasi vodom. Voda je ovdje ispravno sredstvo jer cilj nije gašenje plamena, već odvođenje topline iz ćelija kako bi se prekinuo domino efekt.

Prtljažni prostor je zapečaćen i fizički nedostupan posadi tijekom leta. Halon koji se koristi u sustavima za gašenje može ugasiti otvoreni plamen, ali ne može ohladiti bateriju. Toplinski bijeg nastavlja se ispod oblaka plina neprimijećen, sve dok toplina ne dosegne strukturne elemente trupa ili upravljačke kablove.

Američka agencija FAA je u 2024. godini zabilježila 89 verificiranih incidenata s litijskim baterijama u zrakoplovima, što je porast od 16 % u odnosu na godinu ranije. Britanski CAA navodi da su se takvi incidenti lani događali prosječno dva puta tjedno.

Što se promijenilo ove godini

Incident s letom EZY2618 zbio se u trenutku kada je zrakoplovna industrija provela najopsežniju reviziju pravila o prijevozu baterija. IATA je 1. siječnja 2026. uvela 67. izdanje Pravilnika o opasnoj robi, čime je standardiziran prag od 100 Wh kao univerzalna granica. Standardni powerbank od 10.000 mAh ima oko 37 Wh, dok se najveći dopušteni modeli od 27.000 mAh nalaze tik ispod granice od 99,9 Wh.

Podjela je jasna:

Ispod 100 Wh: Prijevoz isključivo u ručnoj prtljazi, bez odobrenja.

Između 100 i 160 Wh: Potrebna suglasnost prijevoznika, ograničeno na dva uređaja.

Iznad 160 Wh: Strogo zabranjeno na putničkim letovima.

Lufthansa Grupa uvela je još stroža pravila: od siječnja 2026. na snazi je potpuna zabrana korištenja powerbankova tijekom leta i zabrana punjenja uređaja s USB priključaka u sjedalu. Uređaji se moraju držati isključivo ispod sjedala ispred putnika radi bolje vidljivosti u slučaju pojave dima.