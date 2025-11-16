Putujete u Kinu? Pripazite kakav power bank nosite

Kineska uprava za civilno zrakoplovstvo (CAAC) uvela je nova, stroga pravila za putnike koji nose prijenosne punjače (power bankove) na domaćim letovima unutar zemlje, a koja su stupila na snagu 28. lipnja 2025. godine. Glavna promjena je zabrana unošenja svih prijenosnih punjača koji nemaju jasno vidljivu kinesku obveznu certifikacijsku oznaku (istaknutu kao CCC – China Compulsory Certification). Ova mjera uvedena je kao odgovor na porast broja incidenata i požara uzrokovanih nekvalitetnim litijevim baterijama tijekom letova, s ciljem povećanja opće sigurnosti u zračnom prometu – slično kao što je to slučaj i u SAD-u, no ovdje je primjena ipak striktnija.

Stroga ograničenja

S novim smo se pravilima i uživo susreli tijekom nedavnog putovanja po Kini, pa ovim putem dijelimo svoje iskustvo. Naime, pri sigurnosnoj provjeri putnika u tamošnjim zračnim lukama naznačeno je da se prijenosne baterije ne smiju ukrcati u predanu prtljagu niti nositi u ručnoj prtljazi – moraju, naime, kao i vrlo često svi veći elektronički uređaji, biti zasebno odloženi u kadice i proći strogu ručnu provjeru osoblja. U slučaju da ih "zaboravite" u predanoj prtljazi, osoblje će vas pozvati natrag do pulta za prijavu i dati vam vaš power bank, kako biste da podvrgli provjeri.

Obvezna oznaka za ukrcaj power banka na let u Kini

Tamo će svaka baterija biti detaljno pregledana, a pravila kažu da osim jasno vidljive i neoštećene oznake CCC, uređaji moraju imati jasno naznačen kapacitet, jer postoje i ograničenja i što se tiče toga. Prijenosni punjači kapaciteta do 100 Wh općenito su dopušteni u ručnoj prtljazi (ako imaju navedenu kinesku oznaku). Za one kapaciteta između 100 Wh i 160 Wh potrebno je ishoditi posebno odobrenje zrakoplovne tvrtke prije leta. Punjači čiji kapacitet baterija prelazi 160 Wh u potpunosti su zabranjeni.​ Niti u jednom slučaju uređaji ne smiju biti iz serije koja je bila predmetom opoziva s tržišta.

Obvezna oznaka i nekonzistentna primjena

CCC certifikat potvrđuje da proizvod zadovoljava kineske standarde sigurnosti i kvalitete. Problem za međunarodne putnike leži u činjenici da mnogi prijenosni punjači, čak i oni poznatih svjetskih marki proizvedeni u Kini, često nemaju ovu oznaku ako su namijenjeni izvoznom tržištu. Svaki uređaj bez jasno vidljive i neoštećene CCC oznake, kao i oni koji su dio serija povučenih s tržišta zbog sigurnosnih rizika, bit će zaplijenjeni na sigurnosnim pregledima – u što smo se također uvjerili, kad je samo našoj grupi tehnoloških novinara ukupno desetak power bankova (ponekad i skupih) ostalo na kontrolnim točkama.

Ispravno označen power bank

Službeno, ova se regulacija odnosi isključivo na domaće letove unutar kontinentalne Kine. Međutim, iskustva putnika govore da se pravila strogo primjenjuju i na nekim međunarodnim letovima pri polasku iz velikih kineskih zračnih luka, a i naše je iskustvo takvo. Ipak, postoje i određene nedosljednosti u primjeni pravila. Svjedočili smo tako slučaju u kojem je dvojici kolega identičan model prijenosnog punjača drugačije tretiran: jedan je ostao bez svojeg uređaja kupljenog u SAD-u, a drugome je potpuno isti takav model, ali kupljen u Srbiji, prošao sve kontrole. Pritom niti jedan od njih nije imao kinesku oznaku CCC. Zašto se to tako odigralo, nismo sigurni, no moguće je da su kineski kontrolori skloniji "progledati kroz prste" u slučaju kad punjač ne nosi certifikacijsku oznaku američkog FCC-a – budući da je ona bila jedini razlikovni faktor koji smo mogli identificirati u ovom slučaju.

Naš neispravno označeni power bank, koji je ipak prošao sve kontrole

Zaključno, zbog svega navedenog, putnicima koji lete u Kinu savjetuje se da prije putovanja provjere svoje prijenosne punjače i osiguraju da imaju jasno vidljivu CCC oznaku i ispravno naveden kapacitet. Nema li vaš power bank to oboje, ostavite ga kod kuće, pa u Kini kupite novi – tamo su ionako jeftiniji.