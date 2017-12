Sigurnost - Zaborav lozinke

P: Zaboravila sam password, molim vas, pomozite.

O: Imate nekoliko opcija – pokušajte ga se sjetiti. Ako ne možete, kliknite na “zaboravio/la sam lozinku” pa će vam na rezervnu e-mail adresu poslati poruku s linkom za resetiranje lozinke, ili će vam poslati SMS na mobitel, ako servis to podržava. Neki servisi nude da odgovorite na neka pitanja pa možete to iskoristiti. Ako ne možete to riješiti preko ničeg od navedenog, onda je to – to. Onda ste ostali bez te e-mail adrese ili čega već.

Lozinke je u današnje vrijeme sve teže pamtiti jer ih imamo za hrpu servisa. Kako vam se to ne bi dogodilo ponovno ili za neki drugi servis, osigurajte se da možete iskoristite mogućnosti koje vam servis nudi, a to je barem to da imate rezervnu e-mail adresu, na koju će vam se poslati e-mail za resetiranje lozinke.

Ako ste doista zaboravljivi, onda iskoristite neki program za bilježenje lozinki, koji je sam zaštićen lozinkom. Tada, dakle, morate doista zapamtiti samo jednu lozinku – onu za ulaz u taj program.