Trulež diska: tihi neprijatelj CD-ova, DVD-ova i Blu-raya

Mislili ste da su vaši omiljeni filmovi i albumi na CD-u, DVD-u ili Blu-rayu sigurni zauvijek? Fenomen poznat kao 'trulež diska' prijeti i najpažljivije čuvanim kolekcijama

Zamislite da jedne večeri poželite ponovno pogledati omiljeni film ili poslušati nrki slbum, samo da biste otkrili kako je nestao sa svih → servisa. Upravo takva iskustva mnoge potiču na stvaranje vlastitih kolekcija fizičkih medija, kao svojevrsnu borbu za očuvanje pristupa sadržaju neovisno o hirovima multinacionalnih korporacija poput Amazona i Netflixa.

Ako ste i vi u sličnoj misiji, važno je znati da gomilanje fizičkih medija možda nije sigurna oklada kakvom ste je smatrali, pogotovo ako ne poduzmete odgovarajuće mjere opreza. Mnogi su korisnici potpuno nesvjesni uvjeta koji mogu uništiti njihove dragocjene zbirke.

Što je zapravo trulež diska?

Jedna od najvećih prijetnji vašoj kolekciji je fenomen poznat kao "trulež diska" (disc rot). Iako zvuči kao neka egzotična bolest, ovaj proces predstavlja ozbiljan rizik za integritet vaših podataka. Pogađa sve optičke medije (CD-ove, DVD-ove i Blu-ray diskove), a nastaje kada različiti okolišni čimbenici uzrokuju kemijsku degradaciju reflektirajućeg sloja diska. Ta degradacija manifestira se kao pojava mrlja, rupa ili promjena boje na sjajnoj strani diska, što može oštetiti zapisane podatke do te mjere da disk postane potpuno nečitljiv.

Važno je napomenuti da je ova pojava relativno rijetka, no svaki bi kolekcionar trebao biti svjestan rizika, znakova i strategija prevencije. Iako "bolest" nije zarazna, vlasnici koji primijete prve tragove korozije trebali bi odmah reagirati kako bi pokušali spasiti ostatak svoje kolekcije. Glavni krivci za ubrzavanje ovog procesa su nepravilno skladištenje, izloženost ekstremnim temperaturama, vlaga i izravna sunčeva svjetlost.

Koliko vaši diskovi zaista mogu trajati?

Procjene o životnom vijeku optičkih medija značajno se razlikuju, ovisno o vrsti diska, kvaliteti izrade i, naravno, načinu čuvanja. Generalno pravilo je da su tvornički prešani diskovi, poput originalnih glazbenih albuma ili filmova, dugotrajniji od onih koje sami pržimo.

Najosjetljiviji su prženi CD-R i CD-RW diskovi. Njihov predviđeni vijek trajanja kreće se od 20 do 100 godina, no neki stručnjaci upozoravaju da bi mogli postati nečitljivi i znatno ranije. Prženi DVD-RW diskovi trebali bi, uz pravilno skladištenje, izdržati oko 30 godina. S druge strane, Blu-ray diskovi smatraju se najotpornijima. Zahvaljujući naprednijoj tehnologiji koja umjesto organskih boja koristi stabilniju leguru silicija i bakra, proizvođači tvrde da mogu trajati od 100 do 150 godina. Neke studije pokazuju da bi mogli sačuvati podatke i do 50 godina čak i u nepovoljnim uvjetima.

Kako biste maksimalno produžili vijek trajanja svoje kolekcije, diskove čuvajte u hladnim, suhim i tamnim prostorijama, idealno u njihovim originalnim kutijama. Pažljivo rukujte njima kako biste izbjegli ogrebotine i otiske prstiju koji također mogu pridonijeti bržem propadanju.

Fizički mediji u digitalnom dobu

Rasprava o trajnosti optičkih medija odvija se u vrijeme potpune dominacije streaming servisa i pohrane podataka u oblaku. Ipak, fizički mediji i dalje imaju svoje važne prednosti. Primjerice, 4K Blu-ray diskovi još uvijek nude superiornu kvalitetu slike i zvuka u usporedbi sa streamingom, koji je ograničen brzinom internetske veze. Možda i važnije, posjedovanje fizičkog medija jamči vam trajan pristup sadržaju, neovisno o tome hoće li neki servis ukloniti film iz ponude ili promijeniti uvjete korištenja. Zbog toga se, unatoč nesavršenostima, optički mediji i dalje smatraju pouzdanim rješenjem za dugoročno arhiviranje jer ne zahtijevaju struju za održavanje i nisu podložni hakerskim napadima.

Iako se čini da im je vrijeme prošlo, pogotovo jer nova računala sve rjeđe dolaze s ugrađenim optičkim pogonima, postoje naznake oporavka prodaje. Neki analitičari to pripisuju rastućim cijenama streaming pretplata i želji potrošača da zaista posjeduju sadržaj koji vole.