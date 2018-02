Video - Kako smanjiti preveliku datoteku, a ne izgubiti kvalitetu?

P: Imam snimku iz svatova na DVD-u i želio bih izrezati samo 2 minute break dancinga pa staviti na Instagram i Facebook. Uspijem izrezati s Adobe Premiere Pro CS6, ali rezultirajući video je AVI video veličine 434 MB. To mi Sony Xperia Compact ne čita, a i ne može toliko MB na Instagram. Kako bih to sam mogao napraviti a da mi kvaliteta videa bude dobra, s malo MB, da mogu to staviti na Instagram? Pokušao sam nekim programima konvertirati kako bih dobio manje MB, ali kvaliteta videa je loša. Imate li neku caku kako bi se to moglo izvesti, a da bude sve super?

O: Dvije su cake – prva je odabir pravog kodeka za video, a druga je odabir adekvatnog bitratea (prosječne količine podataka za sekundu vremena) kako bi se zadržala kvaliteta, a da datoteka bude što manja. AVI nije ništa drugo nego način na koji se video i audio pakiraju u zajedničku medijsku datoteku. Znači, time što ste napisali AVI, mi nismo dobili jednu od ključnih informacija, a to je koji ste kodek koristili. Pretpostavljamo da je korišten neki kodek niske učinkovitosti – možda DV kodek, koji tipično ima bitrate od 25 MB/s? Datoteka koju ste dobili ima ukupni bitrate od oko 28-29 Mbit/s, dakle zbrojeni bitrate videa i zvuka. Rješenje je zapravo vrlo jednostavno – u programu u kojem renderirate/eksportirate video, za vrstu datoteke odaberite MP4, za videokodek H.264, a za audiokodek AAC.

Kod Premierea je to malčice drugačije složeno – tamo se za Format bira H.264, zatim se u kartici Multiplexer bira vrsta datoteke (za Multiplexer tu odaberete MP4, ako već nije odabrano). U kartici Audio za Audio Format i Audio Codec bira se AAC. Sad samo još preostaje odabrati bitrate. Za video DVD kvalitete, koji će se kodirati H.264 kodekom, Target Bitrate od 4 Mbit/s (Mbps) uvrh je glave. Za audio bitrate nemate potrebe ići iznad 128 kBit/s (kbps). S tim postavkama, izlazna datoteka bit će velika 60-ak megabajta, a vidljive razlike u kvaliteti ne bi smjelo biti. Ako vam je i to prevelika datoteka, možete još smanjiti bitrate – tako dugo dok kvaliteta videa ne padne ispod željene razine. Uočite da se kod videa može odabrati i način dodjeljivanja bitratea – želite li višu kvalitetu za isti bitrate, postavku Bitrate Encoding prebacite s CBR na VBR, 2 pass. Iako smo sad konkretno pisali situaciju za Premiere Pro, ista filozofija vrijedi za manje-više sve programe.

Bitrate je glavni faktor odgovoran za veličinu datoteke, a za kvalitetu pri određenoj veličini datoteke faktor je kodek, vrsta i kvaliteta kodiranja