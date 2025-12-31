Zašto pametni satovi ne vole zimu i kako im produljiti vijek trajanja

Dok mi navlačimo dodatne slojeve odjeće, naši pametni satovi ostaju izloženi onome što najviše preziru - hladnoći i vlazi. Evo kako da to prežive.

Hladnoća kao otrov za bateriju

Najosjetljivija komponenta svakog pametnog sata je njegova litij-ionska baterija. Većina proizvođača specificira optimalni radni raspon između nula i 35 Celzijevih stupnjeva. Kada se temperatura spusti ispod točke ledišta, kemijske reakcije unutar baterije se usporavaju. To dovodi do povećanog unutarnjeg otpora, što znači da baterija teže isporučuje energiju. Rezultat je često nagli i neočekivani pad postotka napunjenosti. Nije rijetkost da se sat koji je pokazivao 30 posto baterije jednostavno ugasi, da bi se ponovno upalio tek kada se vrati na sobnu temperaturu.

Naime, jedna od najčešćih grešaka koju korisnici rade jest nošenje uređaja na vanjskom dijelu rukava jakne radi lakšeg pristupa. Time ga izravno izlažu vjetru, snijegu i udarcima. Najbolje što možete učiniti jest držati sat ispod rukava, u unutarnjem džepu jakne. Toplina vašeg tijela bit će dovoljna da ga održi unutar sigurnog radnog raspona. Hladnoća ne utječe samo na bateriju, LCD zasloni mogu postati sporiji i slabijeg kontrasta, a odziv na dodir osjetno lošiji.

Voda, snijeg i opasnost od kondenzacije

Iako mnogi pametni satovi nose oznake vodootpornosti poput 5 ATM (otpornost na pritisak do 50 metara dubine) ili IP68, važno je razumjeti njihova ograničenja. Te se oznake odnose isključivo na slatku vodu u kontroliranim uvjetima, a ne na slanu ili kloriranu vodu. Također, vodootpornost s vremenom može oslabiti zbog starenja brtvi. No, zimi vreba jedna drugačija opasnost, a to je kondenzacija.

Kada s vrlo hladnog vanjskog zraka uđete u topli i vlažan prostor na unutarnjim komponentama sata može se stvoriti vlaga. Taj je proces sličan magljenju naočala. Ako je uređaj uključen dok je vlaga prisutna, može doći do kratkog spoja i trajnog oštećenja. Rješenje je za to relativno jednostavno - dopustite uređaju da se postupno aklimatizira na sobnu temperaturu prije nego što ga počnete koristiti ili, još važnije, puniti. Ostavite ga u džepu ili na stolu desetak minuta prije nego što ga stavite na punjač.

Održavanjem do dugovječnosti

Nadalje, ispravna briga o bateriji i čistoća uređaja mogu drastično produžiti njegov životni vijek. Nikada nemojte puniti uređaj koji je hladan na dodir. Punjenje litij-ionske baterije na temperaturama ispod nule može uzrokovati fenomen poznat kao "metal plating", koji trajno smanjuje njezin kapacitet. Stručnjaci savjetuju održavanje napunjenosti između 20 i 80 posto, jer držanje baterije na 100 posto, osobito pri višim temperaturama, ubrzava njezinu degradaciju. Ako uređaj ne planirate koristiti nekoliko mjeseci, napunite ga jednom mjesečno do otprilike 50 posto kako biste spriječili "duboko pražnjenje".

Redovito čistite kućište i senzore mekom krpicom kako biste uklonili znoj i prljavštinu koji mogu utjecati na točnost mjerenja. Posebnu pažnju obratite na kontakte za punjenje. Nikada ih nemojte čistiti metalnim predmetima ili pamučnim štapićima koji mogu ostaviti vlakna. Najsigurnija metoda je korištenje komprimiranog zraka iz limenke, kojim ćete lako ispuhati prašinu i nečistoće.