Appleov streaming servis ima 'znatno više' od 45 milijuna pretplatnika

Ranije se spominjalo da Apple TV broji oko 45 milijuna pretplatnika, no Eddy Cue tvrdi da je brojka zapravo puno veća

Unatoč brojnim poskupljenjima u samo tri godine, Appleov streaming servis Apple TV i dalje bilježi snažan rast. Potpredsjednik Appleovog odjela za usluge, Eddy Cue, otkrio je u podcastu The Town da broj pretplatnika prelazi ranije spominjanih 45 milijuna, i to „znatno više“, no nije želio navesti točan broj.

Prema ranijim podacima FlixPatrola, Apple TV bi s 45 milijuna pretplatnika bio tik iznad Peacocka, streaming servisa američke mreže NBCUniversal, koji ima 41 milijun korisnika. Međutim, brojke koje kruže Internetom poprilično se razlikuju, pa stvarni podaci mogu biti veći ili manji od navedenih.

Inače, Apple TV se od konkurenata poput Netflixa i Disneyja+ razlikuje po tome što je krenuo od nule, bez stare biblioteke filmova i serija, oslanjajući se isključivo na originalne produkcije. Cue je priznao da su pandemija i štrajk scenarista usporili razvoj servisa, ali tvrdi da su sada na vrlo dobroj poziciji.

U kontekstu ovoga spomenimo da je Apple baš neki dan odlučio napraviti rebranding svojeg streaming servisa. Promijenili su naziv s Apple TV+ na Apple TV te su promijenili vizualni identitet usluge. Ono što je pritom pomalo zbunjujuće jest činjenica da se sada njihova streaming usluga zove jednako kao i aplikacija za gledanje video sadržaja te samostalni streaming uređaj.

Također, istaknimo kako Apple TV i dalje nije službeno dostupan u Hrvatskoj.