Digitalizacijom do bržeg stjecanja austrijskog državljanstva u Beču

Magistratski odjel za imigraciju i državljanstvo Grada Beča (MA 35) uspješno je smanjio vrijeme obrade zahtjeva za stjecanje državljanstva kada je riječ o stranim državljanima koji imaju zakonito prebivalište u Austriji i čije se središte životnih interesa ondje nalazi. Dvoje zaposlenika ovog odjela razvilo je inovativne digitalne alate za skeniranje dokumenata i raspodjelu datoteka odnosno predmeta. Time je ovaj postupak znatno ubrzan i moguće je u kraćem roku obraditi veći broj zahtjeva.

Zamjenica bečkog gradonačelnika i članica gradskog poglavarstva za integraciju Bettina Emmerling poručila je kako se digitalizacija u Magistratskom odjelu za imigraciju i državljanstvo potiče od 2021. godine kako bi podnositelji zahtjeva imali koristi od bržih i transparentnijih usluga.

Prošle godine odjel je zaprimio 14.445 zahtjeva za stjecanje austrijskog državljanstva. U odnosu na 2024. godinu riječ je o povećanju od gotovo 57 posto. Zahvaljujući dosad provedenim optimizacijama postupaka i dodatnim ljudskim resursima, broj dovršenih postupaka naturalizacije u 2025. godini povećao se za više od 63 posto u usporedbi s godinom ranije. To je snažan pokazatelj veće učinkovitosti ovog odjela.

Digitalizacija analognih međukoraka i optimizacija digitalnih alata ubrzava postupke i omogućuje veću fleksibilnost. SWEM (njem. Scannen wie ein Meister – hrv. Skeniraj kao majstor) jedan je od digitalnih alata koji sve navedeno čini mogućim. S pomoću SWEM-a stranice dokumenta mogu se skenirati iz jednog snopa dokumenata odjednom. Ovaj alat automatski prepoznaje, razdvaja, imenuje i sprema skenirane dokumente čime zaposlenicima, koji obrađuju ove zahtjeve, štedi dragocjeno vrijeme. SWEM je uveden prošle godine i otada se postupno uvodi u većinu područja Magistratskog odjela za imigraciju i državljanstvo.

Drugi koristan alat poznat je pod nazivom „NiciFlow“. To je alat za automatizaciju upravljanja procesom naturalizacije. Sustav automatski raspoređuje elektroničke datoteke prema unaprijed definiranim pravilima. Zahvaljujući tome, radni proces, koji je prethodno trajao cijeli tjedan, sada je skraćen na svega 30 sekundi.

U odjelu se trenutačno radi na ažuriranju daljnjih alata za podršku, ali i na razvoju novih alata koji će upravljanje radnim mjestima odnosno administraciju zaposlenika učiniti bržom i transparentnijom te smanjiti mogućnost pogreške. U cijelom se odjelu istodobno provodi dvogodišnji program čiji je cilj digitalna modernizacija upravljanja znanjem. Kontinuirani proces poboljšanja u svim aspektima Magistratskog odjela za imigraciju i državljanstvo u punom je jeku.