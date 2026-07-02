Građani dobili mogućnost chata o izborima u Hrvatskoj uz alat GlasAI

Državno izborno povjerenstvo predstavilo je virtualnog pomoćnika za informiranje građana o izborima i svemu vezanome uz njh, a dostupan je na stranici izbori.hr

Nedavno je AI chatbot lansiran na portalu e-Građani, gdje daje informacije o svemu vezanome uz taj servis i javnu upravu općenito, a iskorak hrvatskih institucija prema toj tehnologiji nastavlja – Državno izborno povjerenstvo. Oni su ovoga tjedna objavili pokretanje svojeg virtualnog pomoćnika nazvanoga GlasAI.

Chatbot je to pokretan umjetnom inteligencijom, digitalni alat namijenjen bržem i jednostavnijem pristupu informacijama o Državnom izbornom povjerenstvu, izborima, referendumima, nadzoru financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te drugim pitanjima iz nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva.

Dostupan na izbori.hr

GlasAI je od 1. srpnja 2026. građanima dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu na službenoj stranici Državnog izbornog povjerenstva, www.izbori.hr. Tamo ga posjetitelji mogu naći u donjem desnom uglu (kao i na e-Građanima) te pokrenuti razgovor s njime jednim klikom na ikonu, na kojoj je zaštitni znak ovog chatbota, stilizirana glasačka kutija s headsetom.

Sustav je uveden u suradnji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Državnog izbornog povjerenstva. Nadležni kažu da je cilj uvođenja GlasAI-ja olakšati pristup informacijama, posebno u razdobljima pojačanog interesa javnosti za vrijeme provođenja izbora, referenduma, odnosno nadzora financiranja.

Državno izborno povjerenstvo ovog puta lansira digitalni alat kojim se osigurava pristupačnost, transparentnost i unapređenje komunikacije s građanima. GlasAI je je razvijen kao dodatni izvor informacija te nadopunjuje dosadašnje komunikacijske kanale, a građani će na jednostavniji način doći do potrebnih informacija u svakom trenutku, zaključili su iz DIP-a.