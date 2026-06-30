Kalifornija zabranjuje preglasne oglase na streaming servisima

Kalifornijski zakon kojim se streaming servisima zabranjuje prikazivanje oglasa glasnijih od video sadržaja koje prate stupit će na snagu 1. srpnja. Postojeći zakon već nameće slična ograničenja glasnoće za reklame na emitiranim i kabelskim televizijskim uređajima.



Streaming servisi nisu podijelili pojedinosti o tome kako planiraju poštovati zakon. Iako se ograničenja glasnoće zasad primjenjuju samo na Kaliforniju, čini se vjerojatnim kako će biti primjenjen i šire. Sličan zakon će sljedeće godine stupiti na snagu u američkoj saveznoj državi Illinois.



Kada je zakon donesen 2025. godine njegov sponzor, državni senator Thomas Umberg, rekao je kako ga je inspirirao "svaki iscrpljeni roditelj koji je konačno uspavao bebu, samo da bi glasan streaming oglas poništio sav taj trud".



Industrijske skupine, uključujući Motion Picture Association of America i Streaming Innovation Alliance, usprotivile su se zakonu, tvrdeći kako streameri već rade na rješavanju problema i napominjući kako se moraju nositi s raznim izlaznim uređajima, uključujući televizore, tablete i telefone.