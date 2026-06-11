Modernizacija portala gov.hr, dodan mu je AI virtualni asistent

Središnji državni portal gov.hr uveo je AI asistenta koji bi građanima trebao omogućiti bržu i jednostavniju komunikaciju s javnom upravom 24 sata dnevno

U sklopu projekta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) pod nazivom "Uspostava jedinstvenog kontakt centra za sve e-javne usluge za pružanje korisničke podrške (JKC)", na središnjem državnom portalu gov.hr razvijen je i implementiran novi AI virtualni asistent. To, kažu iz Ministarstva pravosuđa, javne uprave i digitalne transformacije, označava jednu od najznačajnijih prekretnica u modernizaciji i digitalnoj transformaciji hrvatske javne uprave. Glavni je cilj AI alata građanima maksimalno pojednostavniti i ubrzati svakodnevnu komunikaciju s državnom administracijom.

Digitalna "šalteruša"

Ministar Damir Habijan istaknuo je kako uvođenje ovog asistenta predstavlja strateški iskorak prema stvaranju moderne i učinkovite javne uprave. Prema njegovim riječima, ovaj inteligentni sustav djeluje kao "ključni most koji kompleksnu državnu administraciju izravno povezuje sa svakodnevnim potrebama ljudi, pretvarajući digitalizaciju u stvarnu i opipljivu pomoć".

Glavna svrha AI asistenta je uklanjanje potrebe za samostalnim i dugotrajnim pretraživanjem članaka, zakona i opisa usluga. Sustav korisnicima omogućuje postavljanje pitanja prirodnim jezikom, na jednak način kao u izravnom razgovoru sa službenikom na šalteru. Bilo da građani traže informacije o izdavanju nove putovnice, upisu djece u vrtić ili promjeni prebivališta, asistent u sekundi analizira bazu znanja te nudi precizan odgovor s poveznicama na konkretne e-usluge.

Siguran i dostupan 24/7

Ovaj sustav, kako i priliči njegovoj primjeni, karakterizira visoka razina sigurnosti i pouzdanosti jer koristi isključivo provjerene i službene podatke s portala gov.hr. Baza znanja automatski se ažurira na dnevnoj bazi, što znači da svaka nova informacija koju objave državna tijela odmah postaje dostupna i samom virtualnom asistentu.

Korisnicima je ovaj servis na raspolaganju 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, čime se u potpunosti eliminiraju ograničenja klasičnog radnog vremena šaltera. Osim što eliminira potrebu za iščitavanjem opsežnih tekstova, asistent služi i kao izravan vodič kroz sustav e-Građani. Time vladajući žele korisnike motivirati i usmjeravati ka tome da svoje obveze izvršavaju digitalnim putem, čime štede vrijeme i novac. Sustav također ne zahtijeva niti pohranjuje osobne podatke korisnika.