Pokrenut Središnji registar stanovništva, na jednom mjestu je sve što država zna o vama

U Republici Hrvatskoj je 1. lipnja 2026. godine unutar sustava e-Građani pokrenuta nova usluga pod nazivom Središnji registar stanovništva, dostupna odabirom kategorije Aktivno građanstvo. Riječ je o elektronički vođenoj službenoj evidenciji koja na jednom mjestu objedinjuje podatke o stanovništvu iz više službenih evidencija i registara tijela javne vlasti.

Registar pruža uvid u broj i prostorni raspored stanovnika prema različitim obilježjima, uključujući socijalna, ekonomska, obrazovna, migracijska i stambena svojstva, a u budućnosti će zamijeniti redoviti popis stanovništva, koji se više neće obavljati svakih deset godina. Podaci u njemu su zaštićeni enkripcijom, a pristup je dopušten samo ovlaštenim tijelima, navodi se na stranicama registra.

Dobrovoljan upis

Iako građani nemaju zakonsku obvezu poduzimati nikakve radnje vezane uz novouspostavljeni registar, vlasti svima preporučuju pregledavanje dostupnih informacija radi provjere njihove točnosti i ažurnosti. Cilj ove reforme je učinkovitije vođenje upravnih i drugih službenih postupaka, čime se ujedno smanjuje administrativno opterećenje za same građane te unaprjeđuje ukupna kvaliteta i učinkovitost javnih usluga.

Pristup uslugama Središnjeg registra stanovništva u potpunosti je digitaliziran i ostvaruje se putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS). Kako bi građani mogli pristupiti svojim podacima, dužni su koristiti vjerodajnice značajne ili visoke razine sigurnosti. Za sve one građane koji se ne služe elektroničkim uslugama, sustav podrške osiguran je u fizičkom obliku, pa se pomoć i dodatne informacije mogu zatražiti izravno u nadležnim ispostavama Porezne uprave.

Ostvarivanje prava građana

Uz pregled postojećih podataka preuzetih iz državnih sustava, građanima je ostavljena mogućnost aktivnog sudjelovanja u kreiranju točnije baze podataka kroz dobrovoljne izjave. Putem sustava e-Građani pojedinci mogu samostalno dopuniti podatke o članovima kućanstva, bračnom ili izvanbračnom statusu, vjeri, materinskom jeziku, nacionalnosti te ostaviti svoje kontakt podatke, doprinoseći tako potpunosti samoga registra.

Unos ovih dobrovoljnih podataka imat će i praktičnu primjenu u bliskoj budućnosti, s obzirom na to da će građani od 1. siječnja 2027. godine upravo na temelju tih informacija ostvarivati različita prava i usluge koje im dodjeljuje država ili tijela lokalne zajednice. Na razini državnog aparata, SRS omogućuje sigurnu, standardiziranu i zakonski usklađenu razmjenu podataka između tijela državne uprave i ostalih ovlaštenih korisnika.

Sve važne informacije o načinu funkcioniranja Središnjeg registra stanovništva, procedurama provjere te modelima dobrovoljne dopune podataka za javnost su detaljno obrazložene i dostupne na službenom portalu Središnjeg registra stanovništva, kao i unutar samog sustava e-Građani.