Porezna uprava objavama o nedostupnosti usluga zbunila poduzetnike

Iz Porezne uprave prije tjedan dana najavili su dvotjednu nedostupnost svojih sustava, potom produljili rokove za predaju obrazaca, da bi nakon nekoliko dana odluke povukli, na opće čuđenje

Ovih se dana u poduzetničkim krugovima (ponovno) čuje mnogo kritika na račun digitalizacije državne uprave i njezinih IT sustava. Nakon što su manje-više savladane dječje bolesti Fiskalizacije 2.0 i sustav profunkcionirao za većinu poduzetnika, Porezna uprava pokrenula je novi val "digitalne transformacije radi izgradnje novog informacijskog sustava i unaprjeđenja elektroničkih usluga sukladno zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja."

Nedostupnost, odgoda, poništenje

Kako bi ti radovi, za koje pretpostavljamo da uključuju nadogradnje raznih digitalnih sustava, bili obavljeni, 10. je travnja bilo objavljeno da će elektroničke usluge i servisi biti privremeno nedostupni. Ovisno o servisu i usluzi, nedostupnost je trebala započeti od 16. do 24. te trajati do 27. travnja. Najava nedostupnosti je uključivala usluge od onih unutar servisa eGrađani, preko izdavanja raznih potvrda Porezne uprave, predaje poraznih obrazaca i slično.

Očekivano, brojni su poduzetnici zbog toga digli buku, budući da im je predaja obrazaca nešto čime se jednostavno moraju baviti – pa bi nedostupnost od gotovo dva tjedna učinila taj zadatak teško izvedivim u razdoblju od samo nekoliko dana krajem mjeseca. Nakon tri dana negodovanja, iz Porezne uprave stigla je nova obavijest: zbog nedostupnosti usluga rokovi za predaju obrazaca, koji dospijevaju 30. travnja, bit će produljeni do 8. svibnja. To je koliko-toliko zadovoljilo poslovnu javnost, da bi nakon još dva dana došla još jedna iznenađujuća vijest iz Porezne – odgađa se cijeli postupak!

Evo gdje smo sad

Objavljeno je kako se "temeljem zahtjeva poreznih obveznika i stručne javnosti, najavljena privremena nedostupnost sustava Porezne uprave s početkom od 16. travnja 2026. odgađa. S obzirom na odgodu privremene nedostupnosti, svi obrasci moći će se dostaviti u zakonom propisanim rokovima odnosno neće doći do pomicanja rokova za obrasce koji se predaju do 30. travnja 2026.".

Dakle – ono što ste pročitali u ponedjeljak, u srijedu više nije bilo aktualno: sve porezne obrasce bit će potrebno predati do kraja travnja. Da bi stvar bila konfuznija, sa sekcije Vijesti na stranicama Porezne uprave uklonjene su poveznice na prve dvije obavijesti, kao da se ništa oko toga nije niti dogodilo. Vijesti je i dalje moguće pronaći, a na stranici je poveznica samo za onu najnoviju.

U nastavku donosimo, dakle, (vjerojatno) konačnu odluku Porezne uprave o privremenom gašenju određenih servisa, koje će se obaviti u svibnju, umjesto u travnju.