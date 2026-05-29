Putnike na otoke odsad navigira umjetna inteligencija, Jadrolinijin "Barba AI"

Domaća brodarska kompanija lansirala je novog digitalnog asistenta i dodatne online usluge kako bi putnicima omogućila brže snalaženje i jednostavnije upravljanje putovanjima uoči ljetne sezone

Sandro Vrbanus petak, 29. svibnja 2026. u 06:30

Hrvatski brodar Jadrolinija posljednjih godina (s promjenjivim uspjehom) provodi sustavna ulaganja u digitalizaciju svojih usluga i poslovnih procesa, pa su se sada pohvalili još jednim iskorakom u smjeru modernih tehnologija, sve s ciljem unaprjeđenja iskustva putnika i povećanja dostupnosti usluga. Dio je to njihove dugoročne strategije razvoja digitalnih rješenja koja obuhvaća korisničke servise i interne procese.

Barba AI

Prošloga je tjedna tako u rad pušten novi putni asistent Jadrolinije, zapravo AI chatbot simpatičnog imena integriran u njihovu web stranicu – Barba AI. U svega desetak dana od pokretanja, ovaj je sustav zabilježio više tisuća upita i velik broj uspješno razriješenih korisničkih situacija. Ti početni rezultati, prema navodima iz tvrtke, potvrđuju stvarnu potrebu putnika za ovakvim oblikom digitalne podrške.

Glavni cilj razvoja virtualnog asistenta jest omogućiti putnicima brže snalaženje u informacijama, jednostavniji pristup odgovorima te dostupnost podrške u svakom trenutku. To je od posebne važnosti tijekom intenzivne ljetne sezone kada je opterećenje korisničke službe tradicionalno najveće. Iz Jadrolinije su pozvali sve putnike da isprobaju novog asistenta na njihovim službenim stranicama i sami se uvjere u prednosti digitalnih rješenja pri planiranju putovanja.

Najavljeno je i da će se predstavljeni chatbot dalje razvijati u nekoliko faza, pri čemu će nastaviti učiti kroz izravne interakcije s korisnicima. Tim procesom dodatno će se usavršavati kvaliteta odgovora i širiti funkcionalnosti sustava kako bi se u budućnosti osigurala još bolja i preciznija podrška. U planu je proširenje dostupnosti ovog asistenta na druge komunikacijske kanale, poput aplikacije WhatsApp, kao i razvoj opcije kupnje karata uz pomoć AI agenta.

Širenje digitalnih usluga

Uz lansiranje virtualnog asistenta, Jadrolinija je nastavila s nadogradnjom ostalih digitalnih servisa. Nakon što je krajem 2025. godine predstavljena nova mobilna aplikacija, tijekom proteklog mjeseca putnicima su omogućene još dvije važne funkcionalnosti. Riječ je o opciji online storniranja kupljenih karata unutar korisničkog profila te o mogućnosti online nadopune prepaid računa putem web stranice i mobilne aplikacije.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi