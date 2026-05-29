Putnike na otoke odsad navigira umjetna inteligencija, Jadrolinijin "Barba AI"

Domaća brodarska kompanija lansirala je novog digitalnog asistenta i dodatne online usluge kako bi putnicima omogućila brže snalaženje i jednostavnije upravljanje putovanjima uoči ljetne sezone

Hrvatski brodar Jadrolinija posljednjih godina (s promjenjivim uspjehom) provodi sustavna ulaganja u digitalizaciju svojih usluga i poslovnih procesa, pa su se sada pohvalili još jednim iskorakom u smjeru modernih tehnologija, sve s ciljem unaprjeđenja iskustva putnika i povećanja dostupnosti usluga. Dio je to njihove dugoročne strategije razvoja digitalnih rješenja koja obuhvaća korisničke servise i interne procese.

Barba AI

Prošloga je tjedna tako u rad pušten novi putni asistent Jadrolinije, zapravo AI chatbot simpatičnog imena integriran u njihovu web stranicu – Barba AI. U svega desetak dana od pokretanja, ovaj je sustav zabilježio više tisuća upita i velik broj uspješno razriješenih korisničkih situacija. Ti početni rezultati, prema navodima iz tvrtke, potvrđuju stvarnu potrebu putnika za ovakvim oblikom digitalne podrške.

Glavni cilj razvoja virtualnog asistenta jest omogućiti putnicima brže snalaženje u informacijama, jednostavniji pristup odgovorima te dostupnost podrške u svakom trenutku. To je od posebne važnosti tijekom intenzivne ljetne sezone kada je opterećenje korisničke službe tradicionalno najveće. Iz Jadrolinije su pozvali sve putnike da isprobaju novog asistenta na njihovim službenim stranicama i sami se uvjere u prednosti digitalnih rješenja pri planiranju putovanja.

Najavljeno je i da će se predstavljeni chatbot dalje razvijati u nekoliko faza, pri čemu će nastaviti učiti kroz izravne interakcije s korisnicima. Tim procesom dodatno će se usavršavati kvaliteta odgovora i širiti funkcionalnosti sustava kako bi se u budućnosti osigurala još bolja i preciznija podrška. U planu je proširenje dostupnosti ovog asistenta na druge komunikacijske kanale, poput aplikacije WhatsApp, kao i razvoj opcije kupnje karata uz pomoć AI agenta.

Širenje digitalnih usluga

Uz lansiranje virtualnog asistenta, Jadrolinija je nastavila s nadogradnjom ostalih digitalnih servisa. Nakon što je krajem 2025. godine predstavljena nova mobilna aplikacija, tijekom proteklog mjeseca putnicima su omogućene još dvije važne funkcionalnosti. Riječ je o opciji online storniranja kupljenih karata unutar korisničkog profila te o mogućnosti online nadopune prepaid računa putem web stranice i mobilne aplikacije.