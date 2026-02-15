Recenzije na Steamu dobivaju opciju dodavanja konfiguracije računala

Iako su korisnici do sada mogli ručno navesti svoju konfiguraciju unutar teksta recenzije, nova opcija znatno pojednostavljuje taj proces

Valve je u sklopu novog ažuriranja beta verzije Steama uveo opciju koja bi korisničke recenzije mogla učiniti informativnijima. Naime, korisnici sada uz svoje osvrte na igre mogu automatski priložiti i specifikacije računala na kojem igraju.

Iako je i dosad bilo moguće ručno navesti konfiguraciju unutar teksta recenzije, nova opcija pojednostavljuje proces i mogla bi potaknuti veći broj korisnika da podijele podatke o svom hardveru. To bi drugim igračima moglo olakšati procjenu jesu li prijavljeni problemi s performansama posljedica same igre ili hardverskih ograničenja.

Kako prenosi The Verge, opcija se pojavljuje pokraj prozora za unos teksta, a njezino korištenje nije obavezno. Nakon završetka testiranja očekuje se da će funkcionalnost stići i u stabilnu inačicu Steama.