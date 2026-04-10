Spotify omogućuje lakše isključivanje videa unutar cijele aplikacije
Spotify uvodi nove kontrole koje korisnicima omogućuju potpuno isključivanje video sadržaja na svim uređajima, uključujući Canvas animacije i glazbene spotove
Spotify će uskoro korisnicima omogućiti jednostavno isključivanje video sadržaja unutar aplikacije, zahvaljujući novim kontrolama koje stižu kroz globalno ažuriranje kasnije ovog mjeseca. Značajka će biti dostupna za apsolutno sve, uključujući i one koji ne plaćaju pretplatu na Spotify Premium.
Kako navode iz Spotifya, nova opcija nalazi se u izborniku Settings, zatim Content and display, gdje će korisnici moći pronaći i u potpunosti isključiti Canvas animacije koje se ponavljaju, kao i glazbene spotove. Postavke će se sinkronizirati sa svim uređajima na kojima je korisnik prijavljen, što znači da mu se videozapisi više neće prikazivati ni na televizoru, mobitelu, računalu i webu.
No, iako će ova mogućnost biti dostupna svima, korisnici besplatne verzije Spotifya neće moći pobjeći od video oglasa. Ipak ih se treba nekako "potaknuti" da plate pretplatu.