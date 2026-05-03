Spotify uvodi verifikaciju izvođača koji nisu AI generirani

Kako bi dodatno istaknuli prave izvođače na streaming servisu, Spotify je odlučio uvesti verifikacijsku oznaku koja to i označava

Spotify je započeo s uvođenjem verifikacije izvođača koji nisu generirani umjetnom inteligencijom, čime želi dodatno naglasiti autentičnost glazbenika na svojem streming servisu.

“Profili izvođača ključno su mjesto za upoznavanje glazbe i samih izvođača. Nova oznaka ‘Verified by Spotify’ pokazuje da je profil izvođača pregledan i da zadovoljava Spotifyeve kriterije autentičnosti i povjerenja. Uz to, uz značajku Artist Profile Protection, izvođači dobivaju veću kontrolu nad time što se prikazuje na njihovom profilu, čime se osigurava da glazba koju vidite zaista dolazi od njih”, priopćili su iz Spotifya.

Naime, verifikacijska kvačica označavat će izvođače koji imaju kontinuiranu aktivnost slušatelja i angažman kroz neko određeno vrijeme, poštuju pravila streaming servisa te imaju prepoznatljivu prisutnost i izvan Spotifya, poput održavanja koncerata, prodaje promotivnih materijala i aktivne društvene mreže.

Oznaka verifikacije počet će se pojavljivati na profilima izvođača i uz njihova imena u rezultatima pretrage tijekom narednih tjedana, a bit će označena tekstom „Verified by Spotify“ i svijetlozelenom kvačicom.