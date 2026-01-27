YouTube Music dobio je ključnu nadogradnju, sad to žele i korisnici Apple Musica

YouTube Music konačno sinkronizira redoslijed reprodukcije među uređajima. Apple Music sada je jedini veliki servis bez te opcije, što izaziva nezadovoljstvo korisnika

Bug.hr utorak, 27. siječnja 2026. u 06:30
📷 Alexander Shatov / Unsplash
Google konačno rješava iritantan problem na koji su korisnici YouTube Musica dugo žalili. Popularna platforma za streaming glazbe sada sinkronizira redoslijed reprodukcije na svim Android i iOS uređajima, funkcija koju Apple Music još uvijek nije implementirao.

Za pretplatnike YouTube Musica ovo znači značajno poboljšanje korisničkog iskustva. Slično alatima kao što je Spotify Connect, redoslijed reprodukcije sada će biti sinkroniziran s drugim uređajima na kojima ste prijavljeni, tako da možete bez problema nastaviti tamo gdje ste stali i uživati u omiljenim pjesmama. Ovo je vrlo korisno rješenje ako često mijenjate uređaje za slušanje glazbe. Prethodno su popisi za reprodukciju na Androidu i iOS-u bili neovisni, što je značilo da ste, ako ste htjeli nastaviti slušati na novom uređaju, morali ručno iznova slagati cijeli popis, što je predstavljalo veliku neugodnost.

Treba napomenuti da je YouTube Music počeo poboljšavati svoje značajke sinkronizacije još 2024. godine, omogućivši web verziji da učita redoslijed reprodukcije s vašeg mobilnog uređaja.

Kada promijenite uređaj kako biste nastavili s reprodukcijom, u mini-playeru ćete pronaći posljednju pjesmu koju ste slušali. Primjerice, ako ste slušali YouTube Music na Google Pixel telefonu i prebacite se na iPad, popis će se tamo nastaviti. Nakon prebacivanja, privremeno ćete vidjeti oznake poput "S vašeg iPhonea" ili "Iz vašeg preglednika" umjesto imena izvođača, koje će nestati čim pritisnete tipku za reprodukciju. Ovo označava značajno poboljšanje kvalitete za korisnike YouTube Musica i bilo je krajnje vrijeme, budući da su konkurentski servisi već odavno uveli slične funkcije, s iznimkom Apple Musica.

'Ozbiljno razmišljam o povratku na Spotify'

Apple Music ima brojne prednosti u odnosu na Spotify i YouTube Music. Jedan je od najboljih servisa za streaming glazbe po pitanju kvalitete zvuka, podržava Dolby Atmos na velikom broju albuma, a njegova kolekcija radijskih postaja i uređenih popisa za reprodukciju kreirana je imajući na umu istinske ljubitelje glazbe.

Iako pobjeđuje na mnogim poljima, još uvijek nije riješio problem sinkronizacije popisa za reprodukciju među uređajima. Najnovija nadogradnja YouTube Musica, kako piše TechRadar, izazvala je prilično nezadovoljstvo među pretplatnicima Apple Musica. Trenutno ne postoji način za sinkronizaciju popisa za reprodukciju ili nastavka slušanja pjesme na uređajima na kojima ste prijavljeni na Apple Music, što zahtijeva da tražite posljednju pjesmu koju ste slušali i ponovno slažete cijeli popis. Iako postoje mnogi razlozi zašto ljubitelji glazbe ostaju vjerni Apple Musicu, nedavni komentari otkrivaju da ako postoji jedan nedostatak koji je dovoljan da ih potakne na povratak na Spotify, onda je to upravo ovaj.

Dok streaming dominira načinom na koji većina nas danas konzumira glazbu, a tehnologija putem koje to činimo postaje sve raznolikija, ovakve "sitnice" u korisničkom iskustvu postaju presudne u odabiru platforme. Mnogi korisnici neprestano se prebacuju između telefona, pametnih zvučnika i pametnih televizora, a značajke poput Spotify Connecta postale su im neizostavne. Ostaje za vidjeti hoće li Apple poslušati sve glasnije zahtjeve svojih korisnika i uvesti funkciju koju konkurencija već odavno nudi.



