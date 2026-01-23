1Password uvodi novu značajku za sprječavanje phishing napada

Popularni upravitelj lozinki 1Password dobiva novu značajku koja će korisnike upozoravati na sumnjive web stranice i sprječavati automatsko popunjavanje podataka

Bug.hr petak, 23. siječnja 2026. u 08:48
📷 Foto: 1Password
Uspješan phishing napad može koštati tvrtku u prosjeku 4,8 milijun dolara, barem tako tvrde rezultati istraživanja IBM-a. Kako bi se smanjio rizik od takvih napada, bilo na poslu ili kod kuće, popularni servis za upravljanje lozinkama 1Password uvodi novu značajku za prevenciju koja će pratiti ključne znakove napada, poput web adrese koja je neznatno ili vješto pogrešno napisana.

Naime, kada korisnik 1Passworda klikne na poveznicu i otvori web stranicu čija se URL adresa ne podudara s onom koju je spremio uz podatke za prijavu, ekstenzija za preglednik će napraviti dvije stvari. Prvo, neće automatski ispuniti podatke za prijavu, a drugo, prikazat će skočni prozor s upozorenjem koje objašnjava da trenutna web adresa "nije povezana s prijavom u 1Passwordu".

Ova značajka, naravno, nije apsolutno siguran način za zaustavljanje phishing napada. Korisnici i dalje mogu ručno kopirati i zalijepiti svoje vjerodajnice na sumnjivu web stranicu. Međutim, cilj je osvijestiti korisnike da se potencijalno suočavaju s prijevarom, s nadom da će dvaput razmisliti i primijeniti veći oprez prije nego što nastave s unosom osjetljivih podataka.

Nova značajka za prevenciju phishinga počinje se uvoditi korisnicima od danas, no moglo bi proći nekoliko tjedana prije nego što postane dostupna svima. Za korisnike individualnih i obiteljskih paketa, 1Password će ovu opciju automatski omogućiti čim postane dostupna. S druge strane, za poslovne korisnike, značajku će morati ručno aktivirati administratori njihovih 1Password računa.

 



