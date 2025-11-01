Android je zapravo sigurniji od iOS-a kad je riječ o zaštiti od prevara

Iako su oba operativna sustava značajno napredovala u sigurnosti u proteklih nekoliko godina, rezultati pokazuju da Android u praksi nudi snažniju i proaktivniju zaštitu korisnika

Matej Markovinović subota, 1. studenog 2025. u 17:02

Iako Apple često ističe da je njegov zatvoreni ekosustav ključ sigurnosti, novo istraživanje ipak pokazuje da korisnici Androida u praksi imaju bolju zaštitu od internetskih prevara i lažnih poruka od korisnika iPhonea.  

Prema istraživanju agencije YouGov napravljenog u suradnji s Googleom, korisnici iOS-a imaju 65 posto veću vjerojatnost da će tjedno primiti tri ili više lažnih SMS-ova, dok korisnici Androida imaju za 58 posto veću vjerojatnost da neće primiti nijednu. Osim toga, 20 posto više korisnika Androida smatra da je zaštita od prevara na njihovim uređajima “vrlo učinkovita” ili “iznimno učinkovita”.

Analiza provedena na 5.000 korisnika pametnih telefona u SAD-u, Indiji i Brazilu pokazala je i jasne razlike među samim uređajima. Korisnici Googleovog Pixela čak 96 posto češće navode da nisu primili nijednu lažnu poruku, dok su korisnici iPhonea 136 posto češće izloženi velikom broju prevarantskih poruka i 150 posto češće smatraju da njihovi uređaji nisu učinkoviti u sprječavanju mobilnih prijevara.

U zasebnom testiranju, koje je uspoređivalo zaštitu od prevara na Pixelu 10 Pro, iPhoneu 17 Pro, Galaxy Z Foldu 7 i Motoroli Razr+, iPhone se pokazao kao najslabiji po broju ugrađenih sigurnosnih značajki.

Izvješće ističe i da Android nudi napredniji sustav za prepoznavanje i blokiranje prevara, uključujući AI detekciju sumnjivih poruka, filtriranje spama u Google Messagesu te automatsko prepoznavanje prevarantskih poziva putem opcije Call Screen. Uz to, Android može blokirati rizične radnje poput instalacije nepouzdanih aplikacija ili isključivanja sigurnosnih postavki, čime dodatno sprječava pokušaje prijevara i manipulacije korisnikom.

Cijelo istraživanje dostupno je na Googleovom blogu



