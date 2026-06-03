Anthropic proširuje pristup modelu Mythos, dolazi i u Europu

Model Mythos koji je u travnju ostao zatvoren za javnost sada stiże u 150 organizacija diljem svijeta pa i u europske zemlje: Francusku, Njemačku, Italiju, Švicarsku, Nizozemsku, Španjolsku, Belgiju, Švedsku.

Bug.hr srijeda, 3. lipnja 2026. u 06:30
📷 BUG/AI
BUG/AI

Dan nakon podnošenja zahtjeva za inicijalnu javnu ponudu (IPO) koja bi tvrtku mogla procijeniti na više od bilijun dolara, Anthropic je najavio proširenje pristupa modelu Mythos. Kroz inicijativu Project Glasswing, namijenjenu pronalasku i krpanju sigurnosnih ranjivosti, pristup će dobiti oko 150 novih organizacija u više od 15 zemalja, čime se krug širi s pedesetak početnih partnera. Svaka organizacija mora prethodno zadovoljiti sigurnosne uvjete. Dosad ograničen na SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, Mythos postaje dostupan širem krugu saveznika.

Five Eyes, NATO i EU na popisu

Anthropic nije objavio imena, no prema pisanju Financial Timesa, koji se poziva na osobu upoznatu sa stvari, na popisu su zemlje obavještajnog saveza Five Eyes (Kanada, Australija, Novi Zeland), uz Francusku, Njemačku, Italiju, Švicarsku, Nizozemsku, Španjolsku, Belgiju, Švedsku, Indiju, Japan i Južnu Koreju. Među tvrtkama se navode Okta te južnokorejski Samsung, SK Hynix i SK Telecom, a pristup su dobili i NATO te agencija EU-a za kibernetičku sigurnost ENISA.

Pod ključem od travnja

Model je predstavljen u travnju, a pristup je isprva bio sveden na pedesetak uglavnom američkih kompanija. Razlog je bila bojazan od zlouporabe: model napredno kodira, što se može iskoristiti i za hakiranje. Na uvođenju se blisko surađivalo s američkom vladom, čiji su dužnosnici ispitivali sposobnost modela da pronalazi propuste u informatičkim sustavima. Anthropic navodi da je dosadašnjih pedesetak partnera modelom pronašlo više od deset tisuća ranjivosti visoke ili kritične razine.

Sposobnost modela izazvala je pritisak izvana. Banke, regulatori i vlade izvan SAD-a tražili su pristup ili uvid u nalaze, a dužnosnici Europske komisije prošli su tjedan posjetili San Francisco kako bi pregovarali o uključivanju. Donedavno jedina poznata ne-američka skupina s pristupom bio je britanski AI Security Institute, koji je u travnju ocijenio da Mythos može izvesti napade za koje bi stručnjacima trebali dani rada, no kasnije je dodao da nije jasno radi li se o izoliranom iskoraku ili o početku bržeg trenda.

Od energetike do zdravstva

Novi članovi pokrivaju kritičnu infrastrukturu u financijama, kibernetičkoj sigurnosti i tehnologiji, ali i sektore slabije zastupljene u prvom krugu: energetiku, vodoopskrbu, zdravstvo, komunikacije i hardver. Dio njih održava programski kôd na koji se oslanja niz drugih organizacija, uključujući vlade. "Uspješan napad na njihov kôd mogao bi biti katastrofalan", stoji u objavi tvrtke, uz procjenu da bi za većinu partnera veći napad pogodio više od sto milijuna ljudi.

Konkurencija sustiže

U međuvremenu je konkurencija sustigla korak. OpenAI je predstavio model GPT-5.5 sličnih sposobnosti i uveo ga širem krugu partnera. Sam Anthropic procjenjuje da će mnoge tvrtke modele klase Mythos imati unutar šest do dvanaest mjeseci, uz upozorenje da bi ih mogle objaviti bez zaštita protiv zlouporabe, čime bi napadi postali češći i nepredvidljiviji.

Put prema javnom izdavanju

Za javno izdavanje Mythosa tvrtka kaže da su potrebne zaštite koje ni ona ni druge tvrtke u industriji još nisu razvile. Do tada nudi Claude Security, alat utemeljen na javnim modelima poput Opusa 4.8, te najavljuje daljnje širenje inicijative na pružatelje ključne infrastrukture i održavatelje softvera otvorenog koda.

 

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