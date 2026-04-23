Apple zakrpao propust u iOS-u koji je FBI-ju omogućio pristup porukama iz Signala

Nakon što je otkriveno da se na iPhoneima može naći baza starih notifikacija s porukama, predodređenih za brisanje, Apple je izdao ažuriranje iOS-a kojim se taj propust rješava

Sandro Vrbanus četvrtak, 23. travnja 2026. u 16:00

Ranije ovog mjeseca američki je portal 404 Media razotkrio velik sigurnosni propust u iOS-u. Appleov je mobilni operacijski sustav omogućio istražiteljima FBI-ja forenzički izvući poruke iz enkripcijom vrlo dobro zaštićene aplikacije za dopisivanje Signal iz iPhonea jednog osumnjičenika. Učinili su to, prema njihovim informacijama, tako što su uspjeli pristupiti bazi notifikacija unutar iOS-a (umjesto razbijanja kriptografske zaštite Signala), koja tim podacima nije upravljala na odgovarajući način. iOS je, prema analizi, zadržavao kopije notifikacija sa Signala, čak i kad je ta aplikacija s uređaja bila izbrisana.

Problem za privatnost

Naravno, situacija u kojoj se s iPhonea može naknadno forenzičkim metodama izvući privatne podatke, koji su trebali biti zaštićeni ili pak izbrisani, nije ugodna za Apple niti za Signal, pa se odmah po otkriću prionulo na rješavanje tog sigurnosnog problema. Otkriveno je da problem nije u samoj aplikaciji, već unutar iOS-a, koji nije adekvatno brinuo o podacima iz notifikacija, odnosno pohranjivao ih je u internu memoriju.

Nakon dva tjedna, Apple je izdao izvanrednu zakrpu kojom se taj problem rješava. Svim se korisnicima preporučuje preuzeti i instalirati verziju iOS-a (i iPadOS-a) 26.4.2, a oni sa starijim uređajima trebali bi instalirati verziju 18.7.8. Iz Applea samo navode sigurnosna poboljšanja u području upravljanja notifikacijama – pa se u novoj verziji notifikacije predodređene za brisanje više neće moći neočekivano pronaći na samim uređajima.

Na objavu zakrpe reagirali su zahvalom iz Signala, ističući da su zadovoljni s Appleovim rješenjem. Napominju da nakon instalacije najnovije verzije iOS-a više nije potrebno ništa učiniti u pogledu sigurnosti – sve "slučajno" zadržane notifikacije bit će izbrisane, a one buduće više se neće zadržavati na uređajima.

