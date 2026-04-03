CERT-EU potvrdio da su podaci 29 institucija EU završili na dark webu

Nedavni napad na AWS platformu Europske komisije rezultirao je krađom 91,7 GB komprimiranih podataka, uključujući osobne informacije korisnika, nakon kompromitacije alata Trivy

Sandro Vrbanus petak, 3. travnja 2026. u 13:08

Centar za kibernetičku sigurnost institucija, tijela i agencija Europske unije (CERT-EU) objavio je detalje o značajnom sigurnosnom incidentu koji je pogodio javnu internetsku platformu Europske komisije na stranici europa.eu, a o kojem se dosad nije znalo mnogo. Incident je, kažu, prvi put uočen 24. ožujka, kada je Operativni centar za kibernetičku sigurnost Europske komisije zabilježio sumnjive aktivnosti unutar Amazon Web Services (AWS) infrastrukture. Analiza je pokazala neobičan porast mrežnog prometa i potencijalnu zlouporabu Amazonovih API sučelja, pa je dan kasnije o svemu obaviješten CERT-EU.

Napadnut – sigurnosni alat

Njihova je istraga otkrila da je početni pristup sustavu ostvaren još 19. ožujka putem kompromitacije opskrbnog lanca softvera Trivy. Napadači, identificirani kao hakerska skupina TeamPCP, iskoristili su ranjivost u verziji softvera koju je Komisija primila kroz redovite kanale za ažuriranje. Domogavši se API ključa, napadači su upotrijebili alate za skeniranje i validaciju daljnjih vjerodajnica unutar AWS okruženja, nastojeći proširiti svoj pristup bez privlačenja pažnje sigurnosnih sustava. Ironično, softver Trivy, koji je ovdje poslužio kao vektor napada, inače je sigurnosni alat otvorenog koda namijenjen skeniranju ranjivosti.

Tijekom upada, napadači su uspjeli ukrasti približno 91,7 GB komprimiranih podataka, što u nekomprimiranom obliku iznosi oko 340 GB. Ukradeni set podataka obuhvaća informacije povezane s uslugom hostinga stranice europa.eu, kojom se koriste 42 interna klijenta Europske komisije i najmanje 29 ostalih tijela i agencija Europske unije. Skupina za iznudu podataka poznata pod nazivom ShinyHunters objavila je 28. ožujka ukradeni materijal na svojim stranicama na dark webu, tvrdeći da posjeduje baze podataka, povjerljive dokumente i ugovore.

Analiza objavljenog sadržaja potvrdila je prisutnost osobnih podataka, uključujući imena, korisnička imena i adrese e-pošte. Posebno su osjetljive automatske obavijesti o neisporučenim porukama (bounce-back), koje mogu sadržavati izvorni sadržaj komunikacije korisnika prema institucijama. Iako su baze podataka još uvijek pod detaljnom istragom zbog svoje složenosti, potvrđeno je da je izloženo i više od 51.000 datoteka povezanih s odlaznom e-poštom.

Zaštitne mjere

Europska komisija i CERT-EU reagirali su prekidom svih nelegitimnih pristupa i deaktivacijom kompromitiranih pristupnih ključeva. O incidentu su odmah obaviješteni Europski nadzornik za zaštitu podataka te službenici za zaštitu podataka u pogođenim institucijama. Unatoč ozbiljnosti proboja, službeni izvori potvrđuju da unutarnji sustavi Komisije nisu bili zahvaćeni, niti je došlo do prekida u radu javnih web stranica ili neovlaštenih izmjena njihovog sadržaja.

Od 31. ožujka započela je izravna komunikacija s pogođenim klijentima usluge hostinga kako bi ih se informiralo o razmjerima štete i poduzetim koracima. Iako su napadači stekli određena upravljačka prava, dosadašnja istraga nije pronašla dokaze o njihovom lateralnom kretanju prema ostalim AWS računima Europske komisije. CERT-EU poručuje da nastavlja pratiti situaciju, naglašavajući da porast napada kroz opskrbni lanac predstavlja kritičnu prijetnju za sve organizacije u Uniji.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi