Danas je World Backup Day – jeste li sigurni da su vaši podaci zaštićeni?

Svake godine 31. ožujka obilježava se World Backup Day, globalna inicijativa pokrenuta 2011. godine s jednostavnim ciljem - podsjetiti korisnike da je sigurnosna kopija podataka najjeftinije i najučinkovitije osiguranje od digitalnih katastrofa. Ideju je pokrenuo Ismail Jadun, nakon što je uočio koliko ljudi gubi podatke zbog kvarova, krađa, virusa ili vlastite nepažnje.

Iako se često čini da je backup dosadan, nepotreban ili nešto što ćemo “napraviti sutra”, statistike govore suprotno. Prema podacima navedenima na službenoj stranici inicijative, svake minute izgubi se ili ukrade više od 100 mobitela, a 1 od 10 računala mjesečno se zarazi zlonamjernim softverom. U čak 29% slučajeva gubitak podataka događa se slučajno, zbog pogreške korisnika. Drugim riječima gubitak podataka nije pitanje “hoće li se dogoditi”, nego “kada”.

CERT-ov podsjetnik povodom Svjetskog dana sigurnosnih kopija naglašava ono što mnogi zaboravljaju: vrijednost podataka često je veća od vrijednosti samog uređaja. Fotografije, dokumenti, radni materijali, kontakti, projekti – sve to može nestati u sekundi, a u mnogim slučajevima ne postoji način da se izgubljeno vrati.

Backup je jedina obrana u situacijama poput:

kvara diska

krađe ili gubitka uređaja

ransomware napada

slučajnog brisanja

požara, poplava i drugih nepogoda

3-2-1 pravilo: zlatni standard sigurnosnih kopija

Stručnjaci već godinama preporučuju 3-2-1 strategiju, koju ističe i CERT:

3 kopije podataka

2 različita medija na istoj lokaciji

na istoj lokaciji 1 kopija na potpuno drugoj lokaciji (idealno u oblaku)

Ovaj pristup osigurava da podaci prežive i tehničke kvarove i fizičke nesreće.

Backup u oblaku: dostupnost i sigurnost

Moderne cloud usluge omogućuju automatsko, šifrirano i geografski distribuirano čuvanje podataka. To znači da korisnici više nisu ograničeni na USB diskove ili lokalne servere - podaci su dostupni s bilo kojeg uređaja, a rizik od potpunog gubitka drastično je manji. Za poslovne korisnike to je posebno važno, jer downtime i gubitak podataka mogu imati ozbiljne financijske posljedice.

World Backup Day kao prilika za edukaciju i popuste

Zanimljivo je da su mnoge tehnološke tvrtke prepoznale ovaj dan kao priliku za promociju sigurnosnih rješenja. Proizvođači poput AOMEI-ja, Carbonitea i Acronisa često nude značajne popuste povodom ovog datuma, ponekad i do 80%.