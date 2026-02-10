Discord uvodi globalnu provjeru dobi za puni pristup platformi

Discord od sljedećeg mjeseca globalno uvodi obaveznu provjeru dobi. Svi korisnici bit će zadano u 'teen' načinu rada, a za pristup osjetljivom sadržaju i naprednim postavkama bit će potrebna potvrda punoljetnosti

Platforma za komunikaciju Discord najavila je kako od sljedećeg mjeseca započinje s globalnim uvođenjem sustava za provjeru dobi korisnika. Prema novim pravilima, svi korisnici će prema zadanim postavkama biti smješteni u korisničko iskustvo prilagođeno tinejdžerima, osim ako ne dokažu svoju punoljetnost. Provjera dobi bit će obavezna za promjenu određenih sigurnosnih postavki i pristup sadržaju koji je označen kao dobno ograničen.

Nove mjere znače da će korisnici morati potvrditi da su punoljetni kako bi mogli isključiti zamućivanje osjetljivog sadržaja te pristupiti dobno ograničenim kanalima, serverima i aplikacijskim naredbama. Uz to, poruke od osoba koje korisnik možda ne poznaje automatski će se usmjeravati u poseban ulazni pretinac, a samo će provjereni odrasli korisnici moći mijenjati tu postavku. Platforma će također uvesti upozorenja za zahtjeve za prijateljstvo od nepoznatih osoba, a isključivo će punoljetni korisnici imati mogućnost govora na virtualnim pozornicama (stage channels) unutar servera.

Načini provjere i privatnost podataka

Za dovršetak provjere dobi, korisnici će morati odabrati jednu od dvije metode - procjenu dobi pomoću tehnologije prepoznavanja lica ili slanje identifikacijskog dokumenta partnerskim tvrtkama Discorda. Iz tvrtke napominju kako planiraju u budućnosti dodati i druge opcije provjere. U nekim slučajevima, kada je za dodjelu dobne skupine potrebno više informacija, od korisnika će se možda tražiti korištenje više metoda.

Kako navodi TechCrunch, Discord naglašava i aspekt privatnosti. Kod procjene dobi putem lica, korisnici snimaju video selfie koji, prema tvrdnjama tvrtke, nikada ne napušta njihov uređaj. Također, ističu da se identifikacijski dokumenti poslani njihovim partnerima brišu vrlo brzo, u većini slučajeva odmah nakon potvrde dobi.

"Uvođenje zadanih postavki za tinejdžere na globalnoj razini nadograđuje postojeću sigurnosnu arhitekturu Discorda, pružajući tinejdžerima snažnu zaštitu, dok provjerenim odraslim osobama omogućuje fleksibilnost", izjavila je Savannah Badalich, voditeljica politike proizvoda u Discordu.

Promjene na Discordu stupaju na snagu početkom ožujka, a i novi i postojeći korisnici morat će proći kroz proces provjere kako bi pristupili dobno ograničenom sadržaju i iskoristili sve mogućnosti platforme.