Europska komisija izvijestila o kibernetičkom napadu na svoju stranicu Europa.eu

Istražuje se kibernetički napad na cloud infrastrukturu na kojoj je smještena platforma Europske komisije, dio podataka s javnih stranica možda je ukraden, ali unutarnji sustavi nisu pogođeni

Europska komisija otkrila je 24. ožujka kibernetički napad koji je utjecao na njezinu infrastrukturu u oblaku, na kojoj se nalazi početna internetska stranica Europa.eu, kao i web stranice Europske komisije, Europskog parlamenta, Vijeća EU‑a i ostalih europskih institucija. Poduzete su hitne mjere kako bi se zaustavio napad, a Komisija je osigurala da se incident obuzda i da se provedu mjere za smanjenje rizika kako bi se zaštitile usluge i podaci, a da se pritom ne ugrozi dostupnost internetskih stranica Europa – objavljeno je krajem tjedna.

Šturi detalji

O detaljima sigurnosnog incidenta ne zna se mnogo. Objavljeno je tek da je napad bio usmjeren na vanjski dio platforme, odnosno na javni dio weba, a ne na internu mrežu ili ključne informatičke sustave te institucije. Prema izvješćima, uslijed napada nije dolazilo do tehnološkog prekida u radu web stranice, što znači da je URL europa.eu ostao dostupan korisnicima tijekom i nakon napada.

Komisija je naglasila da je incident obuzdan i da se u istragu uključio CERT‑EU, tijelo za kibernetičku sigurnost europskih institucija, koje prati razvoj situacije i planira temeljitije analizirati što se dogodilo. Oni, kažu, intenzivno prate situaciju i analiziraju napad radi određivanja točnih ciljeva, tehnike i mogućeg izvora napada.

Kad je riječ o posljedicama ovog napada, čini se da su one ograničene tek na preuzimanje određene količine javno dostupnih podataka s platforme Europske komisije, dok su interni sustavi institucija ostali netaknuti. "Budući da se Europa suočava s trajnim kibernapadima i hibridnim napadima usmjerenima na osnovne usluge i demokratske institucije, Komisija aktivno radi na jačanju otpornosti EU-a na kibersigurnost", zaključili su iz EK.