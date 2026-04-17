Europska policija poslala upozorenja na adrese 75.000 ljudi tražeći da prestanu s DDoS napadima

U sklopu operacije "PowerOFF", globalna koalicija policijskih agencija predvođena Europolom poslala je upozorenja tisućama korisnika DDoS usluga, izvršila uhićenja i ugasila desetke domena

Bug.hr petak, 17. travnja 2026. u 06:30
Koalicija globalnih policijskih agencija pod koordinacijom Europola provela je veliku akciju protiv takozvanih DDoS-for-hire servisa, platformi koje kriminalcima bez tehničkog znanja omogućuju izvođenje kibernetičkih napada. U sklopu operacije nazvane "PowerOFF", policija je poslala e-mailove i pisma upozorenja na adrese više od 75.000 ljudi za koje se sumnja da su plaćali za rušenje web stranica.

Ova akcija, u kojoj su sudjelovale policijske snage iz 21 zemlje, rezultirala je s četiri uhićenja, gašenjem 53 domene i izvršenjem 25 naloga za pretres. Policija je do podataka o korisnicima došla racijama i zapljenom poslužitelja povezanih s ilegalnim servisima, što im je omogućilo identifikaciju registriranih korisnika.

Tko su korisnici i kako funkcioniraju napadi

Distribuirani napadi uskraćivanjem usluge (DDoS) ostaju jedan od najčešćih oblika kibernetičkog kriminala zbog svoje jednostavnosti i razorne moći. Usluge poznate kao "DDoS-for-hire" ili "booter" servisi korisnicima omogućuju da za malu naknadu, ponekad već od 10 eura, unajme mrežu kompromitiranih računala (botnet) i njome preplave prometom ciljanu web stranicu ili online servis, čime ga čine nedostupnim.

Analizom zaplijenjenih baza podataka, Europol je uspio identificirati više od tri milijuna korisničkih računa, što pokazuje razmjere ovog problema. Motivacije korisnika variraju od puke znatiželje i haktivizma do ozbiljnog kriminala poput iznude ili ometanja konkurencije. Operacija "PowerOFF" zapravo je dugotrajna, koordinirana akcija koja je započela još 2017. godine s ciljem razbijanja cjelokupne infrastrukture koja stoji iza ovih napada.

Širi kontekst rastućeg kibernetičkog kriminala

Stručnjaci upozoravaju da su DDoS napadi u snažnom porastu diljem Europe. Izvješće tvrtke Link11 pokazuje da je broj napada u 2025. godini porastao za 75 posto, nakon rasta od čak 137 posto u 2024. godini. Napadi ne samo da su češći, već su i sve snažniji i dugotrajniji, pri čemu neki premašuju snagu od jednog terabita u sekundi i traju danima. Primjerice, prošle je godine Cloudflare zabilježio i uspješno obranio dosad najveći DDoS napad od 29,7 terabita u sekundi.

Ovaj trend dio je šire slike porasta kibernetičkog kriminala na kontinentu. Izvješće Agencije Europske unije za kibersigurnost (ENISA) iz studenog 2025. ističe porast kibernetičkih napada na javnu upravu, pri čemu DDoS napadi čine gotovo dvije trećine svih incidenata. Mnogi od tih napada su geopolitički motivirani, s pro-ruskim haktivističkim grupama koje često ciljaju kritičnu infrastrukturu kao odgovor na potporu EU Ukrajini.

Osim slanja upozorenja, operacija "PowerOFF" uključuje i preventivne mjere. Pokrenute su kampanje podizanja svijesti, poput postavljanja oglasa na tražilicama koji ciljaju mlade ljude u potrazi za alatima za DDoS napade. Uklonjeno je i više od stotinu internetskih adresa koje su oglašavale takve ilegalne usluge. Ove mjere, zajedno s kontinuiranim policijskim akcijama, predstavljaju višeslojni pristup u borbi protiv ove rastuće prijetnje.

 

