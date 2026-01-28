Europski dan zaštite osobnih podataka: kad ste posljednji put promijenili lozinke?

Ako su vaše lozinke za mail, društvene mreže i mobilno bankarstvo iste kao i prije pet godina – ili ih možda niste mijenjali još od srednje škole – danas je vrijeme da smislite nove. Iako bi redovno mijenjanje lozinki trebalo biti dio digitalne higijene, mnogi to odgađaju, često s mišlju kako se krađa podataka „ne može dogoditi baš njima“, no statistika kaže drugačije

U Hrvatskoj se godišnje dogodi više od 700 kaznenih djela kibernetičkog kriminala, a stvarni broj napada vjerojatno je puno veći jer brojni incidenti ostaju neprijavljeni. Povodom Europskog dana zaštite osobnih podataka, koji se obilježava 28. siječnja, stručnjaci za kibernetičku sigurnost upozoravaju: osobni podaci više nisu samo statistika u bazama – oni su otvorena vrata u vaš novčanik, identitet i cijeli digitalni život.

Neven Matas, Infinum
“Osobni podaci nisu apstraktna kategorija – to su vaše ime i prezime, broj telefona, OIB, fotografije, adrese, detalji o financijama. Ukratko, to je sve što netko može upotrijebiti da se pretvara da ste vi, da vam ukrade novac ili vam nanese štetu na niz drugih načina”, ističe Neven Matas, direktor za kibernetičku sigurnost u Infinumu. 

Dovoljno je tek nekoliko osnovnih podataka – ime, datum rođenja ili broj mobitela – da netko konstruira uvjerljivu prijevaru u kojoj ste vi glavni akter. Dodajte tome umjetnu inteligenciju koja može imitirati glas ili lice, i rizik više nije teorijski: posljedice mogu biti stvarna financijska šteta i ozbiljan udarac na reputaciju.

Ne govorimo samo o privatnim korisnicima, nego i o zaposlenicima velikih, ali sve češće i malih i srednjih kompanija, koji su česta meta kibernetičkih kriminalaca. Phishing poruke dolaze na poslovne brojeve, kao i mailovi koji na prvi pogled izgledaju kao da ih je poslao poslovni partner. Tu nastaje rizik za krađu ne samo osobnih, nego i povjerljivih poslovnih podataka.  

“Na tržištu je dugo vladalo uvjerenje da su manje tvrtke izvan fokusa kibernetičkih napada, no ta je percepcija danas potpuno pogrešna. Napadači ciljaju organizacije svih veličina, posebno one bez jasno postavljenih sigurnosnih procesa, jer im one često otvaraju put prema većim sustavima. Tako da u 2026. kibernetička sigurnost postaje osnovna poslovna odgovornost”, kaže Matas, dodajući kako je edukacija najbolja prevencija. 

Prevencija

Dobra vijest je da ne morate biti IT stručnjak da zaštitite svoje podatke. Nekoliko jednostavnih koraka može značajno smanjiti rizik: budite sumnjičavi prema neočekivanim porukama jer mama vam nije poslala SMS: „telefon mi je pokvaren“, a banka vas nikada neće zvati da traži lozinku. Koristite različite lozinke za svaki račun i razmislite o upravitelju lozinki ako vam je teško pamtiti sve. Napravite sigurnosnu kopiju (backup) vaših podataka. Radi veće sigurnosti uključite dvostruku provjeru (2FA) na emailu, društvenim mrežama te drugim osjetljivim računima poput cloud servisa, online trgovina i komunikacijskih aplikacija. U tom slučaju, čak i ako netko sazna vašu lozinku, neće moći ući bez dodatne potvrde.

I konačno, redovito ažurirajte softver jer ta „dosadna“ ažuriranja zatvaraju sigurnosne rupe koje hakeri mogu koristiti.



