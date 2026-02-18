Europski parlament zabranio AI alate na službenim uređajima

Zbog nemogućnosti jamčenja sigurnosti podataka koji se šalju na vanjske poslužitelje, IT služba Europskog parlamenta privremeno je povukla ugrađene AI alate s uređaja zastupnika i osoblja

Europski parlament donio je odluku o deaktivaciji ugrađenih funkcija umjetne inteligencije na službenim prijenosnim računalima, tabletima i pametnim telefonima koje koriste eurozastupnici i njihovi suradnici. Prema internoj komunikaciji, u koju je uvid imao Politico, odluka je donesena nakon što je IT odjel parlamenta zaključio da ne može u potpunosti zajamčiti kamo se šalju i gdje završavaju podaci koji se obrađuju putem AI alata.

Ograničene funkcije

Glavni razlog zabrinutosti leži u činjenici da mnoge AI funkcije, poput automatskog sažimanja e-pošte ili pomoći pri pisanju dokumenata, koriste obradu u oblaku umjesto lokalne obrade na samom uređaju. To podrazumijeva prijenos osjetljivih parlamentarnih informacija na vanjske poslužitelje, često u vlasništvu tvrtki izvan Europske unije, što otvara prostor za potencijalne povrede privatnosti i kibernetičke napade.

Restrikcije se prvenstveno odnose na ugrađene "asistente" za pisanje i analizu web stranica, dok osnovne aplikacije poput kalendara ili uređivača teksta ostaju funkcionalne. Služba za tehničku podršku naglasila je da je mjera privremena dok se ne procijeni puni opseg dijeljenja podataka s pružateljima usluga. Naglašeno je kako se neki zadaci, koji bi se tehnički mogli obavljati lokalno, nepotrebno šalju u cloud, što dodatno povećava rizik.

Osim restrikcija na službenoj opremi, zastupnici su pozvani na dodatan oprez pri korištenju privatnih uređaja u poslovne svrhe. Uputa parlamentarnog IT odjela savjetuje izbjegavanje izlaganja radnih dokumenata i interne korespondencije AI alatima koji skeniraju sadržaj. Također, preporučeno je strogo ograničavanje dozvola za vanjske aplikacije kako bi se spriječio neovlašten pristup povjerljivim informacijama.

Šira strategija zaštite

Ovaj potez odražava rastući oprez unutar europskih institucija prema ovisnosti o stranim tehnološkim platformama, posebice onima iz SAD-a. Europska komisija tako je, primjerice, 2023. godine zabranila korištenje aplikacije TikTok na službenim uređajima, dok sada pritisci dijela zastupnika idu i korak dalje, pa neki aktivno zagovaraju prelazak s Microsoftovih i ostalih američkih softvera na europske alternative.