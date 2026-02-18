Europski parlament zabranio AI alate na službenim uređajima

Zbog nemogućnosti jamčenja sigurnosti podataka koji se šalju na vanjske poslužitelje, IT služba Europskog parlamenta privremeno je povukla ugrađene AI alate s uređaja zastupnika i osoblja

Sandro Vrbanus srijeda, 18. veljače 2026. u 18:53

Europski parlament donio je odluku o deaktivaciji ugrađenih funkcija umjetne inteligencije na službenim prijenosnim računalima, tabletima i pametnim telefonima koje koriste eurozastupnici i njihovi suradnici. Prema internoj komunikaciji, u koju je uvid imao Politico, odluka je donesena nakon što je IT odjel parlamenta zaključio da ne može u potpunosti zajamčiti kamo se šalju i gdje završavaju podaci koji se obrađuju putem AI alata.

Ograničene funkcije

Glavni razlog zabrinutosti leži u činjenici da mnoge AI funkcije, poput automatskog sažimanja e-pošte ili pomoći pri pisanju dokumenata, koriste obradu u oblaku umjesto lokalne obrade na samom uređaju. To podrazumijeva prijenos osjetljivih parlamentarnih informacija na vanjske poslužitelje, često u vlasništvu tvrtki izvan Europske unije, što otvara prostor za potencijalne povrede privatnosti i kibernetičke napade.

Restrikcije se prvenstveno odnose na ugrađene "asistente" za pisanje i analizu web stranica, dok osnovne aplikacije poput kalendara ili uređivača teksta ostaju funkcionalne. Služba za tehničku podršku naglasila je da je mjera privremena dok se ne procijeni puni opseg dijeljenja podataka s pružateljima usluga. Naglašeno je kako se neki zadaci, koji bi se tehnički mogli obavljati lokalno, nepotrebno šalju u cloud, što dodatno povećava rizik.

Osim restrikcija na službenoj opremi, zastupnici su pozvani na dodatan oprez pri korištenju privatnih uređaja u poslovne svrhe. Uputa parlamentarnog IT odjela savjetuje izbjegavanje izlaganja radnih dokumenata i interne korespondencije AI alatima koji skeniraju sadržaj. Također, preporučeno je strogo ograničavanje dozvola za vanjske aplikacije kako bi se spriječio neovlašten pristup povjerljivim informacijama.

Šira strategija zaštite

Ovaj potez odražava rastući oprez unutar europskih institucija prema ovisnosti o stranim tehnološkim platformama, posebice onima iz SAD-a. Europska komisija tako je, primjerice, 2023. godine zabranila korištenje aplikacije TikTok na službenim uređajima, dok sada pritisci dijela zastupnika idu i korak dalje, pa neki aktivno zagovaraju prelazak s Microsoftovih i ostalih američkih softvera na europske alternative.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi