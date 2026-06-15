FBI-jevi agenti u lažnom gradu vježbaju borbu protiv stvarnih hakera

U Alabami je izgrađen napredni poligon veličine 2.000 četvornih metara koji kroz simulaciju čitavog naselja omogućuje praktičnu obuku agenata za suzbijanje složenih kibernetičkih prijetnji

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 15. lipnja 2026. u 14:00

Američki Savezni istražni ured (FBI) transformirao je način pripreme svojih agenata, analitičara i forenzičkih stručnjaka za borbu protiv digitalnog kriminala. U svojem kampusu u Huntsvilleu, u saveznoj državi Alabama, agencija je uspostavila jedinstveni poligon pod nazivom Kinetic Cyber Range. Ovaj zatvoreni prostor prostire se na površini od oko 2.000 četvornih metara i u potpunosti oponaša infrastrukturu maloga grada kako bi se polaznicima pružilo realistično okruženje za istrage.

Simulacija kritične infrastrukture

Za razliku od tradicionalnih modela obuke, koji su se primarno oslanjali na teorijska predavanja u učionicama i rad za pisaćim stolom, novi pristup zahtijeva primjenu znanja u stvarnom vremenu. Prema riječima Davea Beachboarda, programskog menadžera ovog poligona, polaznici su prije učili o poslužiteljima te obrađivali mobilne telefone ili medije za pohranu podataka isključivo u teorijskom i ograničenom praktičnom kontekstu. Novi poligon osmišljen je s ciljem da testira kako se te vještine primjenjuju u svakodnevnim, realnim situacijama na terenu.

Unutar ovog zatvorenog kompleksa izgrađene su replike raznih gradskih objekata, uključujući sudnicu, hotel, benzinsku postaju, trgovinu prehrambenih proizvoda, potpuno namještene kuće, bolnicu i elektroprivredu, a prostor je opremljen i cestama s funkcionalnim semaforima. Svaki od navedenih objekata povezan je operativnim sustavima, mrežama i uređajima koji se ponašaju identično kao u stvarnom svijetu. Cijeli sustav podržava podatkovni centar s više od 200 servera na Windowsima i Linuxu, što vjerno oslikava korporativna okruženja s kojima se istražitelji susreću tijekom izvršavanja naloga za pretres i odgovora na sigurnosne upade.

Prvi pogled u tajni grad

Fizička infrastruktura omogućuje simuliranje složenih scenarija, poput napada ucjenjivačkim softverom (ransomwareom) na bolnicu, pri čemu polaznici moraju donositi kritične odluke o sigurnosti pacijenata u trenucima kad računalni sustavi prestanu raditi. Cilj ovakvog dizajna jest osposobiti agente da razumiju kaskadne efekte kibernetičkih napada, odnosno kako sigurnosni incident u elektrodistribucijskom poduzeću izravno utječe na rad obližnje medicinske ustanove. Tijekom vježbi polaznici se suočavaju s najnovijim softverskim rješenjima, Internetom stvari, bespilotnim letjelicama te modernim metodama forenzike vozila.

Od službenog otvorenja u veljači 2025. godine, kroz ovaj napredni centar prošlo je gotovo 1.400 polaznika. Sustav nije namijenjen isključivo osoblju FBI-ja, već služi i za edukaciju partnerskih institucija. Do sada su u objektu obuku prošli pripadnici svemirske agencije NASA, Kopnene vojske SAD-a, kao i djelatnici nekoliko lokalnih sigurnosnih i policijskih agencija. Unatoč tome, tek sada je javnost prvi put dobila malen uvid u taj poligon, objavom na službenim stranicama FBI-ja.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 donosi snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2.299,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 donosi snažne performanse uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 donosi snažne performanse uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ističe se snažnim Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a za brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

629,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 donosi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1399,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi