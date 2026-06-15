FBI-jevi agenti u lažnom gradu vježbaju borbu protiv stvarnih hakera

Američki Savezni istražni ured (FBI) transformirao je način pripreme svojih agenata, analitičara i forenzičkih stručnjaka za borbu protiv digitalnog kriminala. U svojem kampusu u Huntsvilleu, u saveznoj državi Alabama, agencija je uspostavila jedinstveni poligon pod nazivom Kinetic Cyber Range. Ovaj zatvoreni prostor prostire se na površini od oko 2.000 četvornih metara i u potpunosti oponaša infrastrukturu maloga grada kako bi se polaznicima pružilo realistično okruženje za istrage.

Simulacija kritične infrastrukture

Za razliku od tradicionalnih modela obuke, koji su se primarno oslanjali na teorijska predavanja u učionicama i rad za pisaćim stolom, novi pristup zahtijeva primjenu znanja u stvarnom vremenu. Prema riječima Davea Beachboarda, programskog menadžera ovog poligona, polaznici su prije učili o poslužiteljima te obrađivali mobilne telefone ili medije za pohranu podataka isključivo u teorijskom i ograničenom praktičnom kontekstu. Novi poligon osmišljen je s ciljem da testira kako se te vještine primjenjuju u svakodnevnim, realnim situacijama na terenu.

Unutar ovog zatvorenog kompleksa izgrađene su replike raznih gradskih objekata, uključujući sudnicu, hotel, benzinsku postaju, trgovinu prehrambenih proizvoda, potpuno namještene kuće, bolnicu i elektroprivredu, a prostor je opremljen i cestama s funkcionalnim semaforima. Svaki od navedenih objekata povezan je operativnim sustavima, mrežama i uređajima koji se ponašaju identično kao u stvarnom svijetu. Cijeli sustav podržava podatkovni centar s više od 200 servera na Windowsima i Linuxu, što vjerno oslikava korporativna okruženja s kojima se istražitelji susreću tijekom izvršavanja naloga za pretres i odgovora na sigurnosne upade.

Prvi pogled u tajni grad

Fizička infrastruktura omogućuje simuliranje složenih scenarija, poput napada ucjenjivačkim softverom (ransomwareom) na bolnicu, pri čemu polaznici moraju donositi kritične odluke o sigurnosti pacijenata u trenucima kad računalni sustavi prestanu raditi. Cilj ovakvog dizajna jest osposobiti agente da razumiju kaskadne efekte kibernetičkih napada, odnosno kako sigurnosni incident u elektrodistribucijskom poduzeću izravno utječe na rad obližnje medicinske ustanove. Tijekom vježbi polaznici se suočavaju s najnovijim softverskim rješenjima, Internetom stvari, bespilotnim letjelicama te modernim metodama forenzike vozila.

Od službenog otvorenja u veljači 2025. godine, kroz ovaj napredni centar prošlo je gotovo 1.400 polaznika. Sustav nije namijenjen isključivo osoblju FBI-ja, već služi i za edukaciju partnerskih institucija. Do sada su u objektu obuku prošli pripadnici svemirske agencije NASA, Kopnene vojske SAD-a, kao i djelatnici nekoliko lokalnih sigurnosnih i policijskih agencija. Unatoč tome, tek sada je javnost prvi put dobila malen uvid u taj poligon, objavom na službenim stranicama FBI-ja.