FBI upozorio: Lažne FIFA-ine stranice vrebaju navijače uoči SP-a, pa i Hrvate

Američki FBI upozorava javnost na val lažnih internetskih stranica koje oponašaju službenu platformu krovne nogometne organizacije s ciljem krađe novca i osobnih podataka navijača

Sandro Vrbanus nedjelja, 31. svibnja 2026. u 15:00

Američka savezna kriminalističko-istražna i obavještajna agencija, FBI, izdala je javno upozorenje o kibernetičkim napadima koji ciljaju službenu internetsku stranicu Međunarodne nogometne federacije, FIFA-e. Prema službenom priopćenju, zlonamjerni akteri koriste tehniku lažiranja autentičnih mrežnih lokacija (tzv. spoofing) uoči predstojećeg Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine. Glavni cilj ovih napada je provođenje ilegalnih aktivnosti, prvenstveno krađe osobnih podataka i financijskih prijevara.

Sofisticirano zavaravanje

Napadači kreiraju uvjerljive kopije originalne stranice www.fifa.com kako bi posjetitelje naveli na pomisao da komuniciraju sa službenim brendom. FBI navodi kako su već identificirani slučajevi u kojima se lažne domene koriste za prikupljanje osobnih identifikacijskih podataka korisnika, prodaju krivotvorenih ulaznica za prvenstvo te za provođenje ostalih zlonamjernih aktivnosti. Dokopaju li se privatnih podataka, kriminalci mogu otvarati nove račune na ime žrtve i nanijeti joj izravnu financijsku štetu.

Uobičajena taktika u ovim napadima uključuje neznatne izmjene u nazivima domena legitimnih stranica, što je metoda poznata kao typo squatting. Kriminalci se pritom oslanjaju na tipfelere i pogreške koje korisnici unose prilikom tipkanja web adrese. Primjeri takvih manipulacija uključuju pogrešno pisanje riječi, poput domene fiffa[.]com ili korištenje alternativnih vršnih domena kao što je .org umjesto službene .com. Također je zabilježeno registriranje neovlaštenih poddomena, poput jobs-fifa[.]com, s ciljem oponašanja stvarnih FIFA-inih servisa.

FBI je već identificirao niz domena koje kopiraju službenu stranicu te predviđa kako će se broj lažnih adresa nastaviti povećavati u razdoblju prije i tijekom samog trajanja Svjetskog prvenstva 2026. Među nekoliko desetaka njih izdvojimo onu koja kao da je stvorena da namami hrvatske posjetitelje: fifa-hr[.]com. Tu su još fifa[.]ceo, fifa[.]help, filfa[.]org, fifa-online[.]com, wvvw-fifa[.]com, ww-fifa[.]com. fifa-com[.]com i niz sličnih.

Neke od uočenih lažnih domena
Neke od uočenih lažnih domena

Preporuke za zaštitu

Budući da korisnici internet pretraživanja mogu nesvjesno završiti na opasnim stranicama, sigurnosne službe naglašavaju potrebu za pojačanim oprezom pri svakom pokušaju pristupa FIFA-inim sadržajima.

Kako bi se umanjio rizik od prijevare, građanima se preporučuje da adresu fifa.com upisuju izravno u adresnu traku svog internetskog preglednika umjesto da koriste tražilice. Ako se ipak koristi tražilica, potrebno je strogo izbjegavati sponzorirane rezultate jer oni mogu voditi do plaćenih imitacija. Korisnici bi trebali provjeriti završava li adresa točno s .com i izbjegavati klikanje na bilo koje poveznice koje odstupaju od službene strukture, dok se za pristup poddomenama, poput plus.fifa.com, savjetuje navigacija isključivo s početne FIFA-ine stranice.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi